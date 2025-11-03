Rocío Molina 03 NOV 2025 - 10:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha conseguido cumplir otro hito y un nuevo avance en su carrera profesional

Melyssa Pinto responde a las declaraciones de Mario Casas sobre su deseo de varios hijos

Melyssa Pinto está en un momento en el que la vida le sonríe tanto en el terreno profesional como en el personal por su relación con Mario Casas. La exconcursante de 'Supervivientes' no puede estar más feliz porque tras haberlo mantenido en secreto hasta ahora, la influencer acaba de anunciar un importante logro y proyecto laboral, que es un nuevo hito para su carrera.

La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y fuera novia de Tom Brusse ha compartido en su perfil oficial de Instagram un vídeo en el que ha anunciado que es la imagen para la nueva colección de la internacional marca de moda Shein en España. Un avance muy significativo en su carrera como modelo.

"Ser todas es mi fuerza", dice el eslogan y así también se define Melyssa Pinto, mostrando su faceta de mujer todoterreno, en donde se la puede ver en rodajes de spot, haciendo deporte y de forma casual, pero siempre perfecta con su look deportivo. "No es que lo diga yo. Aquí podéis ver lo bonita que es esta colección", dice guiando a sus seguidores al vídeo que ha colgado.

"Tenía ganas de contaros esto. Tuvimos dos días de rodaje para hacer toda la campaña y sentí a la perfección todo lo que os digo", ha dicho proponiendo diferentes outfits que engloba esta colección deportiva de Shein, de la que ahora ella es embajadora.

Con este nuevo logro, Melyssa Pinta consagra un nuevo éxito laboral en muy poco tiempo. Esto se debe a que la exconcursante de 'Supervivientes' recientemente ha cumplido su sueño al estrenar su primera colaboración como diseñadora para la marca italiana de moda Gioseppo.

"Qué ilusión me ha hecho este nuevo proyecto. Gracias por estar ahí siempre", ha agradecido a sus seguidores y no han tardado en llegar respuestas a este nuevo logro de la influencer. Una de las primeras convertido en 'Me gusta' ha sido la de Mario Casas y también su hermana Sheila. También Sofía Suescun, Melodie Peñalver o la modelo Marisa Jara se han enamorado de esta colección y de ver a Melyssa Pinto como su embajadora.

La exconcursante de 'Supervivientes' muestra unas piezas claves para hacer deporte entre las que destaca la comodidad, el verse favorecidas las mujeres y ser unas prendas estéticamente bonitas. Su oferta es muy variada: desde ropa para el yoga hasta sujetadores deportivos o leggins con mayor sujeción para entrenamientos de alto impacto.