La pareja, que ha mantenido su vida privada alejada del foco mediático, publicó este pasado lunes 22 de diciembre en sus redes sociales la noticia

La discreta vida de Enrique Iglesias: un nuevo reto y el enigmático estado de salud de su mujer, Anna Kournikova

Enrique Iglesias y Anna Kournikova han anunciado el nacimiento de su cuarto hijo, un momento de alegría que llega poco antes de las fiestas navideñas.

La pareja, que ha mantenido tradicionalmente su vida privada alejada del foco mediático, publicó este pasado lunes 22 de diciembre en sus redes sociales la buena nueva con la primera foto del recién nacido junto a un tierno peluche y la fecha de nacimiento: "My Sunshine 12.17.2025".

En la imagen se ve al bebé dormido con un gorrito de rayas y envuelto en una manta. Por el momento no han revelado el nombre ni el sexo del pequeño. Se trata del noveno nieto de Isabel Preysler.

Tal y como escriben, nació el pasado 17 de diciembre, y se convierte en el cuarto hijo de la pareja tras los mellizos Lucy y Nicholas, a quienes dieron la bienvenida en diciembre de 2017, y Mary, que vino al mundo en enero de 2020. Todos ellos ya forman una familia numerosa que Iglesias y Kournikova han cuidado con discreción durante estos años.

Numerosos rostros conocidos no han tardado en dar la enhorabuena al cantante y la extenista. Entre otros, algunos de los hermanos del artista, como Ana Boyer y Chabeli Iglesias.

Fue el pasado mes de agosto cuando se conoció el embarazo de Kournikova, tras ser fotografiada en la calle luciendo tripa. En ese momento, fuentes cercanas confirmaron a medios como la revista ''Hola!' que la pareja estaba muy feliz de dar la bienvenida a otro hijo.

La tradición de compartir solo pequeños destellos de su vida familiar se ha mantenido hasta ahora, con la publicación de la foto del recién nacido.

La relación de Enrique Iglesias y Anna Kournikova

La historia de amor entre Enrique y Anna es una de las más duraderas y discretas en el mundo del entretenimiento. Se conocieron en 2001 durante el rodaje del videoclip de 'Escape', y desde entonces han mantenido una relación estable que ha perdurado más de dos décadas, a pesar de la atención mediática constante sobre sus vidas. Cabe destacar que la deportista se retiró del tenis profesional en 2003.

Una de las grandes incógnitas que rodean a la pareja es su estado civil. Aunque llevan más de 20 años juntos y en varias ocasiones se ha especulado con un enlace secreto, ellos nunca han confirmado haber pasado por el altar.

La familia vive en una lujosa mansión situada en la exclusiva zona de Indian Creek, en Miami, una de las zonas más caras de la ciudad y en la que conviven con otros rostros conocidos, como Ivanka Trump, Gisele Bündchen, Jeff Bezos o el propio Julio Iglesias.

Con tres hijos ya en casa, la familia está bien asentada en Miami, donde disfrutan de una vida tranquila y enfocada en la crianza. Allí disfrutan de largos paseos, excursiones en barco y juegos al aire libre con los pequeños, siempre alejados del ruido mediático.