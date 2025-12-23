Así es la receta del panettone de pistacho de Kiko Jiménez que vuelve loca a Sofía Suescun

Equipo Outdoor 23 DIC 2025 - 08:03h.

El exconcursante de 'Supervivientes' se ha puesto el delantal para elaborar un espectacular panettone de pistacho con el que vuelve loca a Sofía Suescun

Kiko Jiménez y Sofía Suescun ya han dado el pistoletazo de salida oficial a la Navidad en su casa de una forma muy dulce. Lejos de conformarse solo con decorar la casa, el exconcursante de 'Supervivientes' se ha puesto el delantal para elaborar el postre estrella de estas fechas: un espectacular panettone de pistacho y chocolate que a la ganadora de 'Gran Hermano' le vuelve loca.

Hacer un panettone puede parecer una tarea difícil, pero la receta que ha compartido la pareja en su perfil de Instagram es perfecta para quienes quieran iniciarse en la repostería navideña.

Lo primero de todo es conseguir la masa perfecta. Kiko Jiménez utiliza un kilogramo de harina de fuerza, que aporta la estructura necesaria, combinada con 100 gramos de azúcar, 3 huevos, 30 gramos de mantequilla y 25 gramos de levadura. El toque maestro de aroma lo pone con un chorrito de esencia de vainilla, tal como él ha comentado en el vídeo que ha colgado en sus redes.

La clave está en el reposo. Tras amasar todos los ingredientes, la masa debe descansar en el frigorífico durante toda una noche. Con este proceso se garantiza una textura mucho más esponjosa y un sabor más intenso. Al día siguiente, se saca la masa, se le añade un poco de agua y harina para volver a trabajarla, y llega el momento de la magia.

Para el interior, la pareja de Sofía Suescun no escatima y apuesta por una combinación que nos gusta a todos, crema de pistacho y virutas de chocolate, aunque el mismo dice que este paso puede variar según los gustos de cada uno. Una vez relleno, se coloca en el molde especial para panettone, se deja crecer una hora más y se le hace el tradicional corte en cruz con un poco de mantequilla en el centro.

Tras unos 60 minutos al horno a 160 grados previamente precalentado, el panettone sale dorado y listo para el toque final. El exconcursante de 'Supervivientes' lo baña en una crema de pistacho aligerada con leche, incluso rebosa por los costados para que no falte y lo corona con una generosa lluvia de pistachos troceados. Una vez completados estos pasos, ambos en su perfil de Instagram han dicho que ya estaría "Listo para gozar ".

Tras ver el resultado, los seguidores han caído rendidos ante el talento del yerno de Maite Galdeano. Y Sofía, ha sido incapaz de resistirse al dulce, y ha acabado con la cara manchada tras devorar el postre. Así una vez más, demuestran que siempre hay tiempo para disfrutar de la cocina en casa con recetas que, además de tener una pinta increíble, son aptas para todos los niveles.