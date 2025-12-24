Lidia González 24 DIC 2025 - 16:15h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa si va a darle un hermano a su hijo Thiago

El parto de Fiama Rodríguez tras una dura cesárea

Fiama Rodríguez acaba de cumplir uno de los grandes sueños de su vida al convertirse en madre, por primera vez, con su marido. Después de sincerarse sobre los miedos que tiene en su papel como madre, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ y Marcello Falzerano desvelan si van a tener más hijos. Ahora que la pareja se encuentra en casa después de un complicado parto, han querido compartir con sus seguidores cómo se encuentran y qué planes tienen para su futuro. ¡No te pierdas todo lo que han dicho en su canal de mtmad, en Mediaset Infinity!

A pesar de que la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ acaba de convertirse en madre, las preguntas sobre darle un hermano a su pequeño no se han hecho esperar. La creadora de contenido, que ha confesado cómo han sido los primeros días de su hijo Thiago, tiene muy clara la respuesta y no ha dudado en contárselo a todos sus seguidores.

Pero la influencer no ha sido la única que se ha manifestado sobre este tema, sino que también lo ha hecho Marcello Falzerano. “No lo digo en broma”, confiesa después de hacer una sorprendente revelación. La creadora de contenido opina sobre los planes de futuro de su marido y desvela si quiere darle un hermano a su hijo Thiago.

Fiama Rodríguez confiesa cómo es Marcello Falzerano como padre

Fiama Rodríguez tiene mucho de lo que hablar después del doloroso parto que ha vivido, en el que tuvo que hacer frente a algunas complicaciones. Después de los malos momentos y una vez instalada en su casa, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido compartir una parcela muy importante de su vida y confiesa cómo es Marcello Falzerano como padre. Además, comparte unas imágenes inéditas de su marido con el pequeño.

Fiama Rodríguez ha pasado por un parto muy complicado del que ha querido contar todos los detalles. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ cuenta lo doloroso que ha sido su parto antes de entrar a paritorio y, tras dar a luz, se sincera sobre todas las complicaciones que ha vivido. Además, comparte el motivo por el que Marcello no ha estado presente en el nacimiento de su hijo y ambos explican cómo han vivido este importante momento se parados. ¡No te pierdas nada, en exclusiva, en ‘Ya eras todo’, para Mediaset Infinity!