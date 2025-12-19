Lidia González 19 DIC 2025 - 12:04h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ halaga la figura de Marcello Falzerano como padre en los primeros días de vida de Thiago

El parto de Fiama Rodríguez

Fiama Rodríguez tiene muchas cosas que contar después del doloroso parto que ha pasado, en el que tuvo que enfrentarse a algunas complicaciones. Tras los angustiosos momentos que ha vivido en el nacimiento de su pequeño, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa cómo han sido las primeras horas de Marcello Falzerano como padre primerizo. Además, la influencer ha querido compartir unas imágenes inéditas del futbolista con su hijo. ¡Descúbrelo, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha explicado lo sola que se ha sentido al dar a luz por estar separada de su marido en todo el proceso, debido a las normas italianas. Es por este motivo por el que, ahora que por fin pueden estar juntos, la canaria no ha podido evitar deshacerse en halagos al hablar de la nueva faceta de su pareja.

“Lo veo un super papi”, comienza diciendo la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Aunque la pareja no puede evitar estar en una nube al poder tener a su hijo entre sus brazos, lo cierto es que el italiano ha explicado que está intentando “hacerlo lo mejor que pueda”, con todos los miedos que tiene. A estas declaraciones, la influencer se ha mostrado muy contundente: “Nadie nace sabiendo, no hay manual de instrucciones”.

Después de todos estos meses en los que Fiama Rodríguez ha compartido todos los detalles de su embarazo, la creadora de contenido ha querido que sus seguidores vivan con ella un momento tan importante como su parto. Después de haber estado tres días ingresada con grandes dolores por las contracciones, la influencer tuvo que ser sometida a una cesárea.

Fiama Rodríguez ha querido que todos sus seguidores sean partícipes de su parto y, por ello, ha querido contar todos los detalles. Ahora que, por fin, está en su casa con su hijo y su marido, la influencer ha actualizado todos los detalles sobre cómo se encuentra. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre los miedos que tiene sobre su maternidad, cómo están siendo los primeros días de su pequeño Thiago o desvelar el motivo de su desaparición desde su parto.