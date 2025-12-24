Lidia González 24 DIC 2025 - 14:05h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se derrumba al explicar el proceso que vivió hasta que le confesó a su hija su ruptura con el futbolista

Jennifer Lara desvela que Rubo Blanco se ha dado de baja en el Registro Civil a sus espaldas

Jennifer Lara está teniendo que enfrentarse a momentos muy complicados en las últimas semanas después de la inesperada ruptura que ha vivido. Después de explicar los términos de la custodia de su hijo en común con Rubo Blanco, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, rota de dolor, explica cómo le contó a su hija Ángel su ruptura con el futbolista. La influencer no solo ha tenido que lidiar con cómo le afecta a ella sentimentalmente esta situación, sino que también ha tenido que hacerlo con su pequeña. ¡Descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para su canal en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido no ha podido evitar derrumbarse al hablar sobre su hija y cómo ha vivido todo el proceso hasta que, por fin, le ha contado que ya no está con el que fuera tentador en ‘La isla de las tentaciones’. “Ha estado preguntándome por él, no entendía que no estuviera nunca”, comienza explicando la vallisoletana. Con mucho dolor por todo lo que está sufriendo, se muestra muy clara al hablar de Ángel: “No se merece el amor de mi hija”.

Aunque, en un principio, le daba algunas largas, llegó un momento en el que no podía seguir ocultando la situación. La influencer, que ha hablado de la relación de su hija con el futbolista, explica la reacción que tuvo la pequeña al enterarse de la noticia: “Le propuse a Rubo contárselo y estuvo con nosotras”. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ cuenta todos los detalles sobre cómo se produjo ese momento y se abre en canal para contar cómo se siente al respecto.

Jennifer Lara agradece el apoyo de sus seguidores

Jennifer Lara ha tenido que enfrentarse a muchas críticas desde que se hiciese pública su separación de Rubo Blanco, especialmente por parte del que fuera su cuñado, quien escribió un duro comunicado en su contra. Sin embargo, también ha leído muchos comentarios positivos que han estado reforzándola durante estos días y, por ello, ha querido agradecer el apoyo de sus seguidores. A pesar de lo complicada que es esta situación, se sincera con ellos y cuenta lo importante que está siendo para ella recibir estas reacciones de la audiencia.

Jennifer Lara regresa, una vez más, a su canal de mtmad, ‘Un nuevo amanecer’, para actualizar nuevos datos sobre su situación tras anunciar su ruptura con Rubo Blanco. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ está viviendo uno de sus momentos más complicados y ha explicado cómo ha descubierto que el futbolista se ha dado de baja en el registro civil a sus espaldas. Además, cuenta quién se va a quedar a vivir en la casa que compartían y responde a todas las críticas que está recibiendo. ¡Descubre todo lo que tiene que contar la influencer, en Mediaset Infinity!