La única ocasión en la que el rey Felipe VI ha mencionado al emérito en su discurso de Navidad

Cada 24 de diciembre, el soberano español pronuncia su tradicional discurso navideño en el que hace balance del año

Así han cambiado los 'christmas' de los reyes Felipe y Letizia: sus mensajes y las historias que esconden

Quedan escasos días para que llegue la Navidad y el rey Felipe pronuncie su tradicional discurso, uno de los momentos más esperados del calendario institucional español.

Cada 24 de diciembre por la noche, millones de ciudadanos sintonizan el Mensaje de Navidad de Su Majestad el Rey, un discurso en el que el monarca hace balance del año, llama a la unidad y reflexiona sobre los retos y aspiraciones de la sociedad española.

Este ritual, que continúa la tradición establecida en 1975, tiene particular interés por la forma en que Felipe VI ha abordado o evitado mencionar a su padre, Juan Carlos I, desde su abdicación en 2014.

Juan Carlos I y los discursos del rey Felipe

Desde que Felipe VI accedió al trono, ha pronunciado un total de de 11 discursos navideños. Pese a ello, el nombre de Juan Carlos I solo lo ha mencionado en el primero, en 2014, en un contexto institucional, al referirse a los hechos que condujeron a la abdicación y al inicio de su propio reinado.

Fue el único año en que el nombre del rey emérito se mencionó directamente en ese discurso navideño de Felipe VI.

En el Mensaje de Navidad de 2014, pronunciado poco más de seis meses después de la abdicación de Juan Carlos I, Felipe VI aludió a la transición de la Corona y a los acontecimientos institucionales que marcaron el cambio de reinado.

En ese contexto al balance anual, el texto oficial del discurso incluyó una referencia al proceso de relevo, destacando que el mismo había asumido las responsabilidades que le correspondían tras la abdicación de su padre.

Ese fue, hasta ahora, el único momento en que la figura del emérito apareció por su nombre en un discurso de Navidad firmado por su hijo.

"El mes de junio pasado, España se dio a sí misma y al mundo un ejemplo de seriedad y dignidad en el desarrollo del proceso de abdicación de mi padre el rey Juan Carlos y de mi proclamación como rey; todo ello de acuerdo con nuestra Constitución. Y a lo largo de estos últimos meses me habéis rodeado de vuestro respeto, afecto y cariño", señaló entonces.

Tras ese año, los mensajes navideños de Felipe han evitado mencionar directamente a Juan Carlos I. Ni en 2015 ni en los siguientes el nombre del emérito figura en los textos de los discursos de Nochebuena.

En varias ocasiones, como en 2020 durante la pandemia, el monarca abordó valores como la moral y la integridad, en lo que algunos interpretaron como una alusión indirecta a las dificultades que atravesaba la Corona tras las polémicas en torno a su padre, que acababa de mudarse a Abu Dabi, pero no pronunció su nombre.

En el discurso de ese año, por ejemplo, dijo que los principios morales y éticos "obligan a todos sin excepción" y "están por encima de cualquier consideración, incluso de la naturaleza personal o familiar". Algo que fue entendido como referencia a la situación de su padre.

Este patrón ha sido inquebrantable incluso en los años en los que la figura de Juan Carlos ha estado muy presente en el debate público.

En el discurso de 2021, Felipe VI volvió a subrayar la necesidad de que las instituciones sean un ejemplo de "integridad pública y moral", un mensaje que algunos volvieron a analizar como un eco indirecto sobre su padre.

De este modo, Felipe VI ha optado por una línea más centrada en cuestiones institucionales, valores y análisis anual de España que en sus propios intereses y momentos personales. Y en estas vísperas de Navidad, mientras el país se prepara para escuchar el nuevo discurso del rey, esta singular pauta comunicativa sobre su padre sigue siendo un elemento interesante para analizar.