Lidia González 26 DIC 2025 - 09:00h.

Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ comparten la opinión de su entorno sobre su futura boda

La reacción de Violeta Crespo a la pedida de mano de Edi Insua

Edi Insua y Violeta Crespo están viviendo en una auténtica nube de felicidad en estos últimos días del año y no es para menos. Los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ han protagonizado una emotiva pedida de mano que no ha tardado en ser el centro de atención de las redes sociales. Ahora que han pasado unos días y han podido asimilar el bonito momento en el que se encuentra su relación, la pareja desvela la reacción de la familia al compromiso y explican sus planes de futuro. ¡Descubre todos los detalles de esta lacrimógena pedida, en Mediaset Infintiy!

A pesar de que llevaban mucho tiempo con pensamientos de planes de boda, lo cierto es que no se había materializado hasta que, hace tan solo un par de semanas, el gallego hincaba rodilla y se declaraba por completo a su chica. Sin embargo, ambos son personas muy familiares, por lo que, para ellos, es imprescindible la opinión de su entorno sobre esta noticia: “Al principio se lo tomaban a broma”.

Aunque la reacción de toda su familia y amigos es muy importante para ellos, la madrileña ha querido destacar una confesión de su abuela. Unas palabras que la tienen completamente emocionada y a las que Edi Insua ha reaccionado mostrándole todo su apoyo a su novia. Además, Violeta cuenta el auténtico revuelo que se formó nada más subir el vídeo a sus redes sociales: “Me petardearon”.

Edi Insua se declara a Violeta Crespo: “Se ha deshecho la coraza”

Ahora que la pareja ha decidido dar este paso tan importante en su relación para formalizarla más que nunca, los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ echan la vista atrás para ver lo mucho que ha cambiado su vínculo durante este año. De mantener un idilio en la casa de Guadalix de la Sierra a estar oficialmente comprometidos. Es por ello, por lo que tras reflexionar sobre los mejores y peores momentos que han pasado, Edi Insua se declara a Violeta Crespo como nunca: “Se ha ido deshaciendo la coraza”.

Violeta Crespo y Edi Insua no pueden esconder la felicidad que están sintiendo y lo enamorados que están tan solo un año después de comenzar su relación. Aunque ambos han hecho públicos sus miedos, también han compartido el amor que se tienen, algo que se ha comenzado a formalizar tras la pedida de matrimonio que han vivido. Los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ no solo han hablado de la reacción de sus familias al compromiso, sino que también han querido resolver todas las dudas sobre su boda. ¡Dale al play no te pierdas nada de lo que han contado, en exclusiva, en Mediaset Infinity!