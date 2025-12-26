Lidia González 26 DIC 2025 - 12:00h.

Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ comparten la opinión de su entorno sobre su futura boda

Edi Insua y Violeta Crespo desvelan la reacción de su familia a su compromiso

Violeta Crespo no puede estar más emocionada por el dulce momento que está viviendo su relación después de que Edi Insua le pidiera matrimonio. Sin embargo, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ ha tenido que enfrentarse a una polémica al respecto que ha querido aclarar. La creadora de contenido desvela el motivo real por el que no lleva puesto el anillo de pedida que le ha regalado el gallego. A pesar de que se encuentre como en una nube, ha recibido algunos comentarios que podrían empañar su alegría. ¡Descubre toda la verdad, en Mediaset infinity!

Aunque la madrileña está viviendo un auténtico sueño y se va a hacer realidad algo de lo que lleva hablando muchos meses, lo cierto es que hay algunas críticas que ha recibido que no le han hecho nada de gracia. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha sido muy cuestionada por un gesto después de la pedida y ha decidido romper su silencio para contestar: “Dejad de criticarme”. El hecho de que no luzca su anillo de compromiso ha hecho saltar las alarmas.

Edi Insua meditó con mucha dedicación la decisión del anillo que le iba a regalar a la influencer en este momento clave de la relación. Sin embargo, la creadora de contenido no lo lleva puesto, algo que no ha pasado desapercibido para sus seguidores. Es el momento de averiguar la razón que se esconde tras todo esto y saber toda la verdad.

Edi Insua desvela todos los detalles de su pedida secreta a Violeta Crespo

A pesar de que el influencer ya ha compartido algunos detalles sobre el proceso hasta que hincase la rodilla, lo cierto es que sus seguidores todavía tienen muchas dudas que aclarar. Por este motivo, el gallego ha querido ser muy transparente al desvelar todos los detalles de su pedida secreta a Violeta Crespo. El creador de contenido explica cómo gestó toda esta situación y se sincera como nunca sobre sus planes de futuro junto a ella.

Violeta Crespo y Edi Insua están viviendo uno de los momentos más bonitos de su relación. Aunque, en un principio, hubiera muchas dudas sobre su noviazgo y el gallego se mostrase reacio a creer en el “amor para toda la vida”, el exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha roto todos los esquemas al pedirle matrimonio a la madrileña. La pareja se sincera sobre los preparativos de su boda y desvelan si celebrarán el gran evento en el 2026. ¡No te pierdas todos los detalles del futuro matrimonio, en exclusiva para ‘#Violedi’, disponible en Mediaset Infinity!