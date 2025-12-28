El inesperado ataque de Sonia a Selena tras separarse definitivamente como dúo musical

Sonia Madoc reacciona a las lágrimas de Selena anunciando la ruptura del dúo: "No soy partidaria de los shows ni de los dramas"

Compartir







Hace unas semanas, la cantante Sonia sorprendió a todos al confirmar la separación del dúo musical que formaba junto a Selena. Las artistas del mítico tema veraniego 'Yo quiero bailar' se habían vuelto a unir hacía unos meses y todos sus fans estaban de enhorabuena, pero esto no fue más que un espejismo pasajero que se diluyó tras su participación y posterior gira después de participar en el 'Benidorm Fest 2025' con la canción 'Reinas'.

Inesperadamente, Sonia decidía desvincularse de Selena porque consideraba que su función junto a Selena ya estaba hecha y quería continuar con su carrera en solitario. Esto ha destrozado a Selena, pues ella tenía esperanzas en continuar con el grupo y asegura que Sonia no fue clara a la hora de decirle que su regreso como pareja artística era más bien temporal. Ahora, unas nuevas declaraciones de Sonia arrojan más leña al fuego.

PUEDE INTERESARTE Sonia y Selena: por qué se separaron y por qué han vuelto a juntarse 25 años después

El inesperado ataque de Sonia a Selena

Tal fue el revuelo que se formó al anunciarse la noticia de su ruptura musical que ambas tuvieron que dar las explicaciones pertinentes. Mientras que Selena se mostraba desolada y dolida por la noticia en un comunicado oficial ante la prensa, Sonia aclaraba que su reencuentro era, más bien, un regalo para sus fans. '¡Vaya fama!' habla, en exclusiva, con Sonia y sus palabras no van a dejar indiferente a nadie... sobre todo a sus fans, que se posicionan en esta polémica.

Sonia asegura que quiere empezar el año "dando una patada a todo lo que no me gusta" y es inevitable pensar que podría tratarse de una pullita hacia su excompañera Selena. Cuando incidimos en este tema, Sonia asegura que Selena "se auto apartó" y que ha llevado a cabo un "acto de mala fe" según la ley en mano: "Se verá donde se tenga que ver", asegura. Al referirse a ella lo hace con las palabras "oportunista" y tachándola de que, para ella, "todo vale".

Pero, ¿a qué se refiere Sonia con estas palabras? "El tiempo pone a cada uno en su lugar. estoy muy tranquila, feliz y en el mejor momento de mi vida". Sobre el hecho de que Selena haya registrado la marca 'Sonia y Selena' a su nombre, Sonia dice que "es un acto de mala fe, dicho por la ley, porque éramos un dúo. Esa esa tapa de mi vida está pasada, no me remueve nada, ni siquiera negativo. En este mudo siempre hay gente oportunista y con el 'todo vale'. Te mantiene el talento, todo lo demás, acaba cayendo".

"Estoy en un momento de mi vida muy contenta. estoy en paz, renovada y al cien por cien liberada. doy gracias por lo que viene en breve, el tiempo pone a cada uno en su sitio. Voy a seguir siendo yo misma, libre y feliz. Luchando por lo que quiero en mi vida", comenta Sonia. Quiere dejar "fuera lo negativo" de este 2025 y afirma que "fuera lo negativo. mi balance es que no todo lo que tenía que estar en mi vida se fue". Para rematar, tenemos la reacción de Selena: "Su entorno nos dice que está cabreada y pendiente de cada palabra que diga Sonia para tomar las medidas oportunas".