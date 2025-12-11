Alejandra Rubio se somete a un cambio de look radical y las redes estallan en críticas

Natalia Sette 11 DIC 2025 - 12:35h.

La colaboradora de televisión acaba el año con un 'look' completamente diferente y sus seguidores reaccionan

Alejandra Rubio habla de su pánico a la hora de presentarse a los castings

Alejandra Rubio ha acudido a una reconocida peluquería en Madrid para someterse a un cambio de look radical. La colaboradora de ‘Vamos a ver’ se ha atrevido a cambiar su color de pelo para empezar el nuevo año con una imágen totalmente diferente. Aunque ella parece estar contenta, ha recibido numerosas críticas a través de sus redes sociales por el atrevido cambio, el cual ha despertado todo tipo de reacciones.

La influencer, que se ha sincerado recientemente sobre la opinión que tienen de ella sus propios padres , ha decidido acabar el año en la peluquería. "Estoy tan contenta, mil gracias", ha escrito Alejandra junto al video de su gran cambio. A pesar del aluvión de comentarios negativos que le ha llegado, la hija de Terelu Campos parece estar muy feliz con su nuevo ‘look’ y haciendo oídos sordos a las críticas.

Ella ya lo avisaba a través de sus stories: "Se avecina un cambio radical". Dicho y hecho, lo que no se esperaba era las reacciones que ha habido. Los primeros comentarios del post son muy positivos, a todas sus amigas les ha encantado y aseguran que está guapísima con ese nuevo pelo. "Lo guapísima que estás", le ha comentado Claudia Martínez. "Te queda súper wow", admite Aless Gibaja. Sin embargo, solo hace falta deslizar hacia abajo para darte cuenta que no a todo el mundo le ha gustado.

“No te queda nada bien”, le dice uno de sus seguidores. Si en algo están de acuerdo muchos de ellos es que el tono que tenía antes le favorecía muchísimo más a la influencer. Piensan que Alejandra se ha equivocado con la elección del color. “Ese color nada que ver”, opina otro. Lo que pretendía la colaboradora de televisión era cambiar el tipo de rubio, no obstante, su comunidad tiene claro que le ha quedado más naranja que rubio. “Se te ve el pelo naranja, no es bonito”, aseguran.

De momento, la joven de 25 años no se ha pronunciado sobre las críticas recibidas. Tampoco ha subido más fotos con su nuevo pelo ni ninguno de sus seres queridos ha reaccionado directamente. Lo único claro es que Alejandra ha cumplido con su palabra, prometió un cambio de look radical y eso es lo que ha hecho. La influencer demuestra una vez más que no tiene miedo ni al cambio ni a las críticas y posiblemente no será la última renovación de imagen radical que veamos por su parte.