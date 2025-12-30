Claudia Martínez y sus tres propósitos para 2026 tras volver con Mario González

Natalia Sette 30 DIC 2025 - 12:25h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla abiertamente sobre lo que se ha propuesto para empezar el año bien

Claudia Martínez, sobre la fidelidad: "Si no eres capaz de aguantarte es que mucho no quieres a tu pareja"

Claudia Martínez quiere acabar el año de la mejor manera y se ha puesto tres propósitos para 2026 tras volver con Mario González . La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ está más feliz que nunca y no quiere terminar el 2025 sin marcarse unos objetivos claros para que este año que viene le vaya genial.

Llega el momento del año en el que todos los famosos se proponen objetivos para cumplir durante el 2026 y ha llegado el turno de la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’. La influencer se ha planteado 3 cosas, todas muy diferentes entre sí. El primero lo tiene clarísimo y mucho más después del aluvión de críticas que recibió por volver con Mario. “Hacer lo que me dé la gana y lo que siento sin pensar en el qué dirán”, comienza diciendo.

A Claudia siempre le ha afectado mucho lo que digan de ella y al estar expuesta al público, ha pasado por oleadas de ‘hate’ que le han terminado pasando factura. Para este 2026, la influencer pretende pasar más que nunca de los malos comentarios. “No dejar de hacer nada por miedo a las críticas”, ha asegurado.

El siguiente propósito es algo que repite de año en año y quiere que este año sea el definitivo para cumplirlo. “Comer mejor, la de cada año”, confiesa la extronista. Aún así, desvela que ha mejorado mucho en un hábito relacionado con la vida sana. “Por los menos este 2025 he cumplido con el deporte”, admite con una sonrisa en la cara.

Su último propósito tiene que ver más con belleza y es que a pesar de tener el pelo que siempre ha querido, está cansada. “No quiero llevar siempre el mismo pelo, estoy harta de verme con el pelo liso”, admite frustrada la creadora de contenido. A este 2026 le pide ser más innovadora con el cabello y recuperar la ilusión por hacerse peinados elaborados. “Solo me hago peinados cuando voy a la peluquería”, desvela. El año que viene veremos si Claudia Martínez ha sido capaz de cumplir todo lo que se ha planteado.