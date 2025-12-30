Carlos Otero 30 DIC 2025 - 10:03h.

Ha sido un año lleno de embarazos y nacimientos: los personajes de Telecinco están dispuestos a luchar contra la despoblación

La perpetuidad de nuestros personajes favoritos está garantizada. Este año que ahora termina ha estado repleto de embarazos y nacimientos. Repasamos de una sentada los nuevos bebés que han llegado este 2025 a nuestras vidas y que veremos crecer en las páginas de Telecinco Outdoor.

Cairo, el hijo de Isa Pantoja y Asraf Beno

La pasada primavera llegaba al mundo el primer hijo en común de Isa Pantoja y Asraf Beno. En Outdoor nos hemos derretido con todas las informaciones que contaban con el pequeño Cairo como protagonista.

Sus famosos padres han sido muy generosos y, aunque no enseñan la cara del menor, han compartido con sus seguidores gran parte de su viaje vital.

Jeimy Báez y su hijo de Yulen Pereira

Otro embarazo que hemos vivido muy de cerca ha sido el que ha vivido la guapísima Jeimy Báez. La ex de Carlo Costanzia entró en 'GH DÚO' embarazada de Yulen Pereira sin decirle a nadie su estado de buena esperanza.

En Outdoor hemos seguido sin pestañear la relación entre ambos, su ruptura, el nacimiento del pequeño y el culebrón que se han montado por el apellido del bebé.

Mayeli y Álvaro Díaz, de la tentación a la gestación

Más embarazos alucinantes: el de Mayeli Díaz y Álvaro Rubio. Los dos participantes de LIDLT anunciaron en la hoguera de confrontación que tuvieron en la novena temporada del formato que van a ser padres.

Como aún no se ha emitido el programa de cómo están seis meses después de la experiencia no sabemos si van a criar al pequeño como pareja o cada uno por separado.

Kike Quintana, futuro papá

El sobrino de Ana Rosa Quintana y colaborador de 'El Tiempo Justo', Kike Quintana, va a ser papá de manera inminente. El colaborador y su mujer están muy ilusionados con la llegada del bebé y así lo transmiten en sus publicaciones de redes sociales en las que nos contagian a todos con la alegría que desprenden.

Patri Pérez y Lester, la extraña familia

Este año también hemos vivido como Lester Duque y Patri Pérez se convertían en papás por segunda vez tras el nacimiento de su hija Cala.

La familia que forman junto a Río, de dos años, resulta poco convencional. En pleno embarazo anunciaron ruptura, luego que iban a convivir sin ser pareja y finalmente dicen que vuelven a estar juntos. No conviene perderles la pista.

Rodri Fuertes y Marta Castro, feliz espera

Rodri Fuertes y Marta Castro no pueden estar más ilusionados con su futura paternidad. El exconcursante de 'Gran Hermano' y la inquilina de la última edición VIP no dejan de compartir sensaciones de la feliz espera que viven. El bebé llegará al mundo en este inminente 2026.

Estela Grande, ingresada con su embarazo gemelar

Estela Grande, ex de Diego Matamoros y concursante de GH VIP, se encuentra en las trigésimas semanas de embarazo.

La pareja de Juan Iglesias ha lamentado que "van a ser unas Navidades diferentes", porque ha tenido que pasar por el hospital. Aunque no ha entrado en detalles de qué es lo que ha podido ocurrir la creadora de contenido mantiene actualizada a su comunidad de su última hora de gestación.