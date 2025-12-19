Ruth Basauri comparte la primera foto de Iván Rubio, ex de Lola Mencía, con su hijo

Natalia Sette 19 DIC 2025 - 10:00h.

La extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' grita su amor por Iván Rubio a los cuatro vientos y muestra una foto de él con su hijo

Iván Rubio estalla contra Lola Mencía en ‘En todas las salsas’ tras las advertencias que le ha hecho a Ruth Basauri, su actual novia

Compartir







Ruth Basauri ha sorprendido a todos sus seguidores publicando la primera foto de Iván, ex de Lola Mencía, con su hijo en común con Javy López. Tras muchas semanas cargadas de polémicas, la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha decidido gritar su amor a los cuatro vientos y publica unas bonitas fotos junto a su novio y a su pequeño.

Hace un mes salió a la luz que Ruth Basauri había empezado una relación con Iván Rubio, tiktoker de humor y exnovio de Lola Mencía. Las redes ardieron al instante pues la propia Lola corrió a avisar a la vasca de que “huyera de ahí”. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ lo pasó fatal durante su relación con el influencer pues lo tacha de haber sido infiel y mentiroso.

PUEDE INTERESARTE La tajante respuesta de Javy López al comunicado de su ex Ruth Basauri

Debido a ello, Ruth e Iván, hartos de que los usuarios de internet opinaran abiertamente sobre su relación, se distanciaron. Sin embargo, parece que esto no ha podido con ellos y están en su mejor momento. Estos días, tanto él como ella, se han atrevido a publicar unas bonitas fotos de una excursión que han hecho a Bilbao.

En las fotos se puede observar no solo a Iván y Ruth, si no al pequeño Dylan, el hijo que tiene en común con Javy López. Dylan y el ex de Lola comparten un tierno momento mientras lo carga a la espalda. La vasca comparte la imagen acompañada de un corazón blanco y unas estrellas. Que su pareja conozca a su hijo no es nada nuevo, pues él ya declaró en el videopodcast de ‘En todas las salsas’ que Ruth se lo había presentado.

PUEDE INTERESARTE Ruth Basauri comunica la drástica decisión que ha tomado tras su último enfrentamiento con el padre de su hijo

Lo que ha dejado en shock a todos los seguidores de la extronista de ‘Mujeres y hombre y viceversa’ es que después de todas las movidas que han tenido, haya decidido publicar fotos con Iván y su hijo juntos. Además, no ha sido solo a los stories, pues ambos han hecho un ‘recap’ de los días que han pasado juntos. “La semana pasada empezó en ‘uff’ y terminó en ‘wow’”, ha asegurado Ruth.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Ruth Basauri ha querido demostrar con este primer posado que las cosas entre ella e Iván van viento en popa. Que a pesar de los baches que hayan pedido tener por las numerosas críticas que recibieron, su amor es más fuerte. Y como no podía ser de otra forma, desde el momento que el tiktoker le demostró a Ruth que la quería de verdad, la influencer lo incluyó en su vida de lleno, pasando a formar una pequeá familia con su hijo Dylan.