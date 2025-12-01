Natalia Sette 01 DIC 2025 - 15:03h.

Iván Rubio asume que cometió errores con Lola Mencía y desvela si le ha pedido perdón por ello

Iván Rubio habla de cómo es su relación con Ruth Basauri y le dedica unas bonitas palabras

Compartir







Sin ningún tipo de reparo, Iván Rubio ha entrado en directo por llamada al plató de ‘En todas las salsas’ para aclarar qué tipo de relación tiene con Ruth Basauri y qué pasó realmente con Lola Mencía, su expareja. Han sido muchas las especulaciones y advertencias que han corrido por redes sociales desde que se hizo pública su relación y es por ello que ha querido dar la cara. Iván Rubio muestra su arrepentimiento y reconoce que se portó muy mal en su relación con Lola.

Aunque al principio se muestra bastante duro con Lola y estalla contra ella por las advertencias que le ha hecho a Ruth, poco tarda en reconocer sus errores. Ya Lola dio en varias ocasiones declaraciones sobre todo lo que vivió con Iván y reconoció haber terminado “traumatizada” por su culpa. Ahora es el turno de Iván de dar su versión de los hechos. “Hace 5 años me porté mal con una persona”, comienza diciendo el tiktoker.

PUEDE INTERESARTE Ruth Basauri opina sobre el pasado de su novio, Iván Rubio

“No estoy orgulloso”, asegura sincero. A pesar de que considera que solo se ha contado “el 50% de la historia”, es consciente de que en su relación con Lola Mencía hizo muchas cosas mal. “Nunca me oiréis fardar de ello”, admite tajante. Ahora que está con Ruth y que su relación parece ir viento en popa, Iván ha querido dar por zanjado el tema asumiendo su parte de culpa. “Asumo toda mi responsabilidad”, afirma.

Programa completo: Iván Rubio desvela si le pidió perdón a Lola Mencía por sus errores

PUEDE INTERESARTE Nicole Delgado estalla en directo y advierte a Ruth Basauri sobre Iván Rubio

Durante la conversación, Vai Between my clothes ha querido saber si se había disculpado con Lola por las cosas que hizo mal durante la relación. Por las palabras que le dedicó Lola en anteriores programas, no quedaba muy claro si el tiktoker había perdido perdón o no. “Pedí perdón en su día por muchas cosas”, asegura el influencer. Después de estas declaraciones lo único que pretende Iván es que se deje de hablar de él y lo dejen ser feliz con Ruth Basauri.

Después de haber escuchado a Ruth, Lola y alguna que otra persona más implicada, ha sido el turno de Iván Rubio de defenderse de todas las acusaciones que se han hecho a lo largo de los últimos días. El famoso tiktoker carga duramente contra su exnovia Marta de Lola por las advertencias que le hizo a su actual pareja y también le pide perdón por los errores que cometió con ella. Además aprovecha para aclarar en qué punto está su relación con Ruth y mandarle un mensaje lleno de amor ¡No te lo pierdas dándole al play!