Lorena Romera 23 SEP 2025 - 13:11h.

El gesto del exconcursante de 'Supervivientes' tras confirmarse que su hijo no lleva su apellido

Jeimy Báez confirma, en exclusiva, su decisión de quitarle a su hijo el apellido de Yulen Pereira

Compartir







Jeimy Báez ha confirmado en exclusiva su intención de ser madre soltera. Tras conocer de primera mano los planes que tiene para criar a su bebé, nos hemos puesto en contacto con Yulen Pereira para conocer qué opina de que la madre de su hijo le haya quitado el apellido paterno. Aunque no ha querido entrar en detalles, la postura del esgrimista y exconcursante de 'Supervivientes' ha quedado más que clara.

El ganador de dos medallas en el Campeonato Europeo de Esgrima pudo estar en el hospital durante el nacimiento de la criatura. A pesar de los rifirrafes que habían tenido durante el embarazo, periodo en el que ambos habían expuesto sus diferentes maneras de afrontar esta etapa, el deportista y la influencer supieron dejar los conflictos a un lado durante la llegada al mundo de su pequeño.

PUEDE INTERESARTE Yulen Pereira comparte la primera foto junto a su hijo en común con Jeimy Báez

Incluso llegaron a dar la bienvenida a su bebé de manera conjunta, publicando la misma imagen en redes sociales. Un gesto que en ese momento se entendía como un claro acercamiento entre ellos. Hasta la madre del exconcursante de 'Supervivientes' parecía confirmarlo. Aunque aseguraba que es "una cosa de ellos", respondía con un "pues sí" cuando la prensa le preguntaba por esta buena comunicación y nueva etapa tras el nacimiento del pequeño.

Pero nada más lejos de la realidad. Desde Telecinco Outdoor hemos hablado en exclusiva con Jeimy Báez, que nos ha confirmado su decisión en firme de ser madre soltera, quitándole el apellido paterno a su bebé. Es decir, si Yulen Pereira quiere ejercer su paternidad, tendrá que recurrir por la vía judicial.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Tras estas palabras, nos hemos puesto en contacto con el esgrimista, algo a lo que nos invitaba la propia influencer, que nos decía que "le preguntemos a él" para conocer el verdadero motivo que hay detrás de esta drástica decisión. Pero él no se ha mostrado tan accesible como la expareja de Carlo Costanzia.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El que fuera novio de Anabel Pantoja ha leído nuestro mensaje, pero ha optado por no responder. Eligiendo el silencio como respuesta. Un gesto con el que, de manera indirecta, el que fuera concursante de 'Supervivientes' deja clara que su postura, al menos de momento, es la de no dar declaraciones en lo que respecta a su paternidad.

Una actitud con la que evita entrar en polémicas, pero que no despeja la gran pregunta: ¿Por qué Jeimy Báez dice que "le preguntemos a él" por el motivo por el que le ha quitado su apellido al hijo que tienen en común?