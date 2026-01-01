Fiesta 01 ENE 2026 - 18:20h.

Amor Romeira habla sobre el conflicto de los hermanos en el plató de 'Fiesta'

Isa Pantoja reaccionaba a la entrevista de su hermano Kiko Rivera en '¡De viernes!': "Me quedé en shock"

El 2025 ha sido un año en el que no han faltado los conflictos familiares entre las caras más conocidas de la televisión, uno de ellos ha sido Isa Pantoja y Kiko Rivera, que, aunque en los últimos meses, se ha puesto sobre la mesa un posible perdón entre los hermanos, parece que todavía no ha habido un acercamiento entre ellos para que se produzca esta reconciliación entre ellos.

Amor Romeira, desde el plató de 'Fiesta' en el primer programa del año 2026, hablaba sobre si sabe que ha habido un acercamiento entre ellos o no: "Creo que los tiempos de Isa P son los que ha dicho ella. Creo que ella es la que tiene la pelota en el tejado y aún no ha dado el paso". La que piensa que este reencuentro entre ellos podría ser público.

"Yo creo que van a hablar", añadía Amor Romeira, algo a lo que Kike Calleja quería apuntar algo: "Ella no quiere, tiene miedo a tener una nueva traición por parte de su hermano, que se acerque y esto solo sirva para hacer algo de tele y luego volverse a sentir sola".

Omar Suárez quería reflexionar sobre la situación entre los hermanos respecto a los conflictos familiares de otras sagas familiares conocidas: "He visto que el único que ha salido diciendo: 'dame otra oportunidad, te quiero pedir perdón' ha sido Kiko". Lo que hacía reaccionar a Kiti Gordillo: "El problema es que Kiko lo ha hecho muchas veces, ella ha sufrido muchísimo y está harta, ahora tiene una estabilidad".