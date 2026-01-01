Fiesta 01 ENE 2026 - 18:46h.

Kike Calleja da nueva información y muestra un audio de Rocío, ex de Dani Güiza, hablando sobre esto

El dineral que Dani Güiza se ha gastado en el cumpleaños de su hija: “Fue una pasta tremenda”

En el primer programa del año 2026 de 'Fiesta' hemos hecho un repaso sobre los conflictos familiares de los famosos en este 2025, siendo uno de ellos el del futbolista, Dani Güiza y su hijo, Cristian.

Cristian reaparecía en televisión para hablar sobre el distanciamiento con su padre: "Cuando cumplí los 18 y me mude a Madrid lo noté algo más distante". Algo que parecía no gustarle nada al futbolista: "Quiere dinero y hacerse famoso, él quería entrar en 'La isla de las tentaciones' o ser un gran hermano. He sufrido mucho por él, no quiero saber nada más de él porque sé que está muy metido en este mundo".

Conflicto que se hizo público y del que Kike Calleja ha dado más detalles en el plató de 'Fiesta': "Está la cosa peor todavía, él lo hizo con todo su cariño para llamar la atención de su padre y tener un acercamiento".

Como también contaba las palabras que ha intercambiado el periodista con Rocío, ex de Dani Güiza y madre de Cristian: "Está bastante desesperada porque ve el sufrimiento que tiene su hijo y no ve que se vaya a solucionar la cosa".

Y mostraba un audio de la propia Rocío en directo hablando sobre todo esto: "Mientras que ha tenido el valor de cortarle la línea a Cristian, sin avisar como siempre, se dedica a festejar su Año Nuevo, el cumpleaños de su mujer y de su hija gastándose un dineral". Algo que hacía que Miguel Frigenti apuntase algo: "Me consta que es así, que la celebración de cumpleaños de su propia hija se gastó más de 30.000 euros".