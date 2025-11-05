Manuel González estalla contra los que dicen que su hermana es "tóxica"

Rocío Molina 05 NOV 2025 - 11:31h.

El exconcursante de 'Supervivientes' se ha dejado de medias tintas y ha defendido a su hermana y su familia tras su ruptura con Gabriella

Exclusiva | Anita Williams rompe su silencio tras su rifirrafe con Gabriella Hahlingag: "Amor Romeira contó..."

Compartir







Manuel González vuelve a estar soltero, aunque su decepción amorosa con Gabriella Hahlingag sigue muy presente en su cabeza. El exconcursante de 'Supervivientes' ha confesado que está sintiendo un descalabro interno y en esos momentos de tocar fondo que ha experimentado se ha refugiado en su hermana Gloria y en los suyos. Por eso, ahora este ha sacado la cara por ella y ha estallado contra los que dicen que es una persona "tóxica".

PUEDE INTERESARTE Manuel González reaparece tras salir a la luz su ruptura con Gabriella Hahlingag: su reacción

Durante su paso por los Cayos Cochinos en esta edición de 'Supervivientes 2025', la hermana del gaditano se convertía en su defensora y no dudaba en presentarse en la misma playa para decir que desconfiaba de la que era en ese momento su cuñada, Gabriella Hahlingag y advertía a Manuel de ella. Una situación que abrió un cisma familiar y que la puso en el foco de las redes.

El tiempo y lo que ha pasado después ha hecho que el que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' junto a Lucía Sánchez no dude del testimonio de su hermana y sea ella una de las personas en las que se esté refugiando tras su ruptura con Gabriella Hahlingag. Y, al aparecer junto a ella en varios vídeos de sus redes ha puesto en alerta a sus seguidores y también que se crucen de nuevo las indirectas, reproches y críticas contra Gloria.

Canal de Whatsapp de Telecinco

El contundente mensaje de Manuel González

Nada más recibir estas críticas y comentarios diciendo que su hermana es una mala influencia y una persona "tóxica" para él, el gaditano ha estallado y ha publicado un contundente mensaje para defenderla: "Me han llegado algunos mensajes de personas que imagino que tendrán apego familiar cero... Que si mi hermana es una tóxica o que qué hago todo el tiempo con ella", ha comenzado escribiendo para sorpresa de todos.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El exconcursante de 'Supervivientes' ha defendido a su familia y el papel tan importante que tiene su hermana en su vida y cuando ha estado defendiéndole a él en los realities a través de este contundente mensaje que ha publicado en sus historias de Instagram. "La vida me ha enseñado que las personas pueden ir y venir sin sentir... Pero el amor verdadero, el que nunca falla está en la familia", expresa dando a entender la decepción que ha sentido con su novia.

A continuación, Manuel González se centra en su hermana Gloria, el foco de las críticas de ahora: "Es la mujer de mi vida junto a mis padres, lo que más quiero en este mundo. Nunca debí dudar de ellos", sentencia.

Y, tras esto va más allá en una reflexión y conclusiones a las que ha llegado tras el fin de su relación con Gabriella y las advertencias que le llegaron antes: "Hoy entiendo que el vínculo familiar es el pilar más fuerte que uno tiene. Siempre quieren lo mejor para nosotros, incluso cuando no lo vemos", manifiesta.

Y concluye agradeciendo todo el apoyo que le están dando en estos difíciles momentos, expresando su amor incondicional por ellos.