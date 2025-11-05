Manuel González estalla contra los que dicen que su hermana es "tóxica"

Manuel González no se muerde la lengua y estalla contra los que dicen que su hermana es "tóxica" y una "mala influencia"
El exconcursante de 'Supervivientes' se ha dejado de medias tintas y ha defendido a su hermana y su familia tras su ruptura con Gabriella
Manuel González vuelve a estar soltero, aunque su decepción amorosa con Gabriella Hahlingag sigue muy presente en su cabeza. El exconcursante de 'Supervivientes' ha confesado que está sintiendo un descalabro interno y en esos momentos de tocar fondo que ha experimentado se ha refugiado en su hermana Gloria y en los suyos. Por eso, ahora este ha sacado la cara por ella y ha estallado contra los que dicen que es una persona "tóxica".
Durante su paso por los Cayos Cochinos en esta edición de 'Supervivientes 2025', la hermana del gaditano se convertía en su defensora y no dudaba en presentarse en la misma playa para decir que desconfiaba de la que era en ese momento su cuñada, Gabriella Hahlingag y advertía a Manuel de ella. Una situación que abrió un cisma familiar y que la puso en el foco de las redes.
El tiempo y lo que ha pasado después ha hecho que el que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' junto a Lucía Sánchez no dude del testimonio de su hermana y sea ella una de las personas en las que se esté refugiando tras su ruptura con Gabriella Hahlingag. Y, al aparecer junto a ella en varios vídeos de sus redes ha puesto en alerta a sus seguidores y también que se crucen de nuevo las indirectas, reproches y críticas contra Gloria.
El contundente mensaje de Manuel González
Nada más recibir estas críticas y comentarios diciendo que su hermana es una mala influencia y una persona "tóxica" para él, el gaditano ha estallado y ha publicado un contundente mensaje para defenderla: "Me han llegado algunos mensajes de personas que imagino que tendrán apego familiar cero... Que si mi hermana es una tóxica o que qué hago todo el tiempo con ella", ha comenzado escribiendo para sorpresa de todos.
El exconcursante de 'Supervivientes' ha defendido a su familia y el papel tan importante que tiene su hermana en su vida y cuando ha estado defendiéndole a él en los realities a través de este contundente mensaje que ha publicado en sus historias de Instagram. "La vida me ha enseñado que las personas pueden ir y venir sin sentir... Pero el amor verdadero, el que nunca falla está en la familia", expresa dando a entender la decepción que ha sentido con su novia.
A continuación, Manuel González se centra en su hermana Gloria, el foco de las críticas de ahora: "Es la mujer de mi vida junto a mis padres, lo que más quiero en este mundo. Nunca debí dudar de ellos", sentencia.
Y, tras esto va más allá en una reflexión y conclusiones a las que ha llegado tras el fin de su relación con Gabriella y las advertencias que le llegaron antes: "Hoy entiendo que el vínculo familiar es el pilar más fuerte que uno tiene. Siempre quieren lo mejor para nosotros, incluso cuando no lo vemos", manifiesta.
Y concluye agradeciendo todo el apoyo que le están dando en estos difíciles momentos, expresando su amor incondicional por ellos.