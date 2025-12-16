Ana Carrillo Lorena Romera 16 DIC 2025 - 08:30h.

El exnovio de Anita Williams ha revelado si Gabriella Hahlingag le ha escrito tras su ruptura con Manuel González

Montoya habla, en exclusiva, de la paternidad de Álvaro Rubio, su compañero de 'La isla de las tentaciones'

Montoya se dejó llevar en 'La isla de las tentaciones' con Gabriella Hahlingag al ver que su por aquel entonces novia, Anita Williams, caía en la tentación con Manuel González. Meses después del fin del programa, el de Utrera y la de Barcelona se dieron una nueva oportunidad, a la vez que la murciana comenzaba una relación con el ex de Lucía Sánchez, que se ha roto recientemente.

Tras esa ruptura, en el vídeo podcast de mtmad 'En todas las salsas' se comentó que Gabriella se habría puesto en contacto con Montoya y con el entorno del sevillano, al que le preguntamos por esta cuestión en su reaparición en los Premios Ídolo 2025, sus primeros galardones de este tipo ya que es su primer año trabajando como creador de contenido en redes sociales.

El compañero de Álvaro Rubio y Joel Benedicto no ha tenido problema en resolver esta duda en exclusiva para OUTDOOR, como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo.

Su relación actual con Anita Williams

También le preguntamos a Montoya por su relación actual con su exnovia, Anita Williams, con la que fue pillado besándose en plena calle en Madrid hace tan solo unas semanas. A raíz de que las fotos de esos besos fueran publicadas en una revista, y según Leticia Requejo, el de Utrera dejó de hablarle a la catalana.

Montoya nos ha asegurado que su relación con Anita se encuentra "en un punto bastante bueno" y ha dejado claro que no le importa lo que se diga de ellos en los platós de televisión porque sabe que ambos se tienen un gran cariño después de todo lo que han vivido juntos: "He vivido un año demasiado intenso, ella también. Somos personas y estas situaciones pasan en cualquier pareja y lo que digan está de más".