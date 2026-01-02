El importante papel que Gael, hijo de Edi Insua, tendrá en su boda con Violeta: "Se puso a aplaudir al saberlo"

Equipo mtmad 02 ENE 2026 - 14:00h.

Violeta Crespo y Edi Insua hablan sobre cómo se ha tomado el pequeño Gael la noticia de su boda: "Le he quitado a la novia"

El motivo por el Violeta Crespo que no lleva puesto el anillo de pedida de Edi Insua: "Dejad de criticarme"

Violeta Crespo y Edi Insua atraviesan por uno de los momentos más dulces de sus vidas tras anunciar que pasarán próximamente por el altar. La pareja, que se conoció durante su paso por 'Gran Hermano', ha vivido durante meses una preciosa historia de amor que culminará dándose el 'Sí quiero'.

Violeta y Edi, a través de su canal de Mtmad, han compartido con sus seguidores cómo han reaccionado sus familiares la decisión que han tomado, y en especial Gael, el hijo que Edi Insua tiene de una relación anterior.

Eran los propios seguidores quienes lanzaban la pregunta: "¿Se lo habéis contado a Gael? ¿Cómo ha reaccionado? ¿Os gustaría que tuviera un papel importante en la boda?". Así contestaban primero Violeta y después Edi con una grandísima sonrisa en sus rostros:

"A mí me hacía mucha ilusión contárselo aunque Edi decía que no lo iba a entender, pero yo creo que sí que lo entendió porque se puso contento, a saltar y a dar palmas" (...) "Yo no creo que todavía lo entienda, lo que le dijimos fue que tanto él como Enzo van a llevar los anillos aunque no sé si llegarán los anillos porque se van a ir pegando por el camino. Ojalá él fuera un mínimo de consciente aunque le vaya a robar la novia, espero que no se lo tome muy mal".

¿Qué opinan el resto de familiares sobre la boda?

Aunque Edi y Violeta no llevan mucho tiempo juntos, lo cierto es que su relación ha avanzado a pasos agigantados pese a la opinión de aquellos que creen que "van demasiado deprisa". Edi, que mantiene una estrecha relación con sus padres, ha contando en #VIOLEDI cómo reaccionaron cuando les contó que pensaba pedirle matrimonio a su chica:

"¿Estás seguro? Piénsate bien las cosas porque ahora estás en los mundos de Yupi, me lo dijeron por responsabilidad, no porque no quieran que me case porque a Violeta la quieren mucho. Yo les expliqué que lo tengo clarísimo porque Violeta es la mujer de mi vida, les pedí que no se hablara más del tema porque no había ninguna duda. Ellos están contentos, mi padre siempre me dice que no me ha visto así con ninguna mujer".

El entorno de Violeta por su parte, además de alegrarse mucho por ella, han querido saber si la creadora de contenido estaba segura de lo que hacía por su corta edad. Violeta, que ahora tiene 23 años, contaba así lo que les había respondido:

"Mis amigas me dijeron 'Tía, que tienes 23 años, ¿estás segura de que te quieres casar tan pronto?'. Yo les dije que no tenía ninguna duda, que es normal que ellas piensen eso, pero me apoyan al cien por cien. Todos los que están a nuestro alrededor ven el amor único que tenemos y se alegran por nosotros".

Violeta explica por qué no lleva puesto el anillo de pedida