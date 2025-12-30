Violeta Crespo reaparece y explica el motivo de su desaparición en redes

Natalia Sette 30 DIC 2025 - 17:16h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' desvela por qué tuvo que retirarse de las redes unos días

El motivo por el Violeta Crespo que no lleva puesto el anillo de pedida de Edi Insua

Violeta Crespo ha reaparecido en redes sociales para explicar los motivos de su desaparición. Hace unos días, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ dejaba preocupados a todos sus seguidores anunciando su retirada momentánea de las redes. Una situación familiar complicada la había obligado a mantenerse al margen del público.

Ahora, la toledana se ha sentido preparada para volver y explicarles a todos por qué tomó la decisión de desconectar de todo. A pesar de estar pasando por uno de los momentos más dulces de su año debido a su compromiso con Edi Insua, a quién conoció en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra, las navidades se le complicaron a la modelo.

Desde que salió de ‘Gran Hermano’ y su vida se hizo pública, la Miss Toledo no ha dejado de compartirlo todo con sus seguidores. Tanto ella como su prometido tienen una comunidad de fans muy fuerte y es por ello que Violeta ha querido darle las explicaciones pertinentes tras irse unos días del ojo mediático. “He estado unos días desconectada porque necesitaba centrarme en lo más importante: la familia”, ha comenzado diciendo.

La creadora de contenido ya había adelantado que la salud de su abuela era delicada y parece ser que estos días pasados, había empeorado bastante. Violeta no lo dudó ni un segundo y se alejó de las redes para estar cerca de su familia y darles todo su apoyo y cariño. “Mi abuela ya está más recuperada, y no puedo estar más agradecida de tener a mi madre, que no se separa de ella ni un segundo y es el mayor ejemplo de amor y entrega que conozco”, ha relatado.

Después de este complicado momento, la creadora de contenido ha hecho una bonita reflexión que ahora comparte con su comunidad: “A veces la vida te para para recordarte lo que de verdad importa”. Con estas palabras, Violeta ha asegurado que está de vuelta “con más ganas, más calma y muchas cositas que compartir”. La influencer está lista para dar todo de ella en este 2026.