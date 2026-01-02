Equipo mtmad 02 ENE 2026 - 11:48h.

Patri Pérez y Lester Luque han vuelto a vivir juntos en Lanzarote y hablan de su día a día: el motivo por el que han decidido darse una oportunidad

Patri Pérez y Lester Duque contestan a las críticas por su reconciliación: "Ojalá fuera un papelón"

Patri Pérez anunciaba hace unos días en su canal de Mtmad que ha llegado la tan ansiada reconciliación con Lester Duque y que vuelven a estar juntos. La creadora de contenido se sinceraba con sus seguidores sobre lo vivido en estos últimos meses y ahora reaparece junto al padre de sus dos hijos para hablar de la nueva realidad de sus vidas en Canarias junto a Río y Cala, sus dos pequeños.

La pareja, que ha decidido darse una segunda oportunidad, ha aprovechado su canal para compartir con sus miles de seguidores de Mtmad no solo los detalles de su vuelta, si no cómo se han tomado sus familiares la reconciliación y también para hacer balance de los últimos acontecimientos:

"La decisión de volver a vivir juntos la hemos tomado principalmente porque es inviable que yo esté sola con una bebé recién nacida y con Río que no tiene ni dos años. Necesito apoyo. Los dos somos padres y por delante de todo está que los niños estén bien a pesar de que en algunos momentos hayamos tenido nuestras diferencias".

Patri, que no ha podido evitar emocionarse al hablar de la nueva situación familiar, ha reconocido que Lester "ha cambiado mucho" y que la convivencia está yendo mejor de lo que hace unos meses podían esperar. Aunque Patri y Lester no quieren dar demasiados detalles sobre su reconciliación hasta que pase algo más de tiempo, sí que han reconocido que duermen juntos "en una cama de dos por dos" en la que "apenas se rozan"... ¿o sí?:

"Los seguidores nos preguntan si ha habido alguna relación, si hemos tenido relaciones, esto a la gente le interesa...", lanzaba Lester y Patri respondía tímida: "Pues no, no ha habido relaciones porque estoy en el postparto y tengo muchos puntos ahí abajo".

Patri Pérez se emociona hablando de sus hijos

La creadora de contenido ha roto a llorar cuando ha comenzado a hablar de sus hijos. Patri, que dio a luz hace apenas unos días, ha reconocido que la reconciliación llega motivada principalmente por el bienestar de sus hijos y porque, pese a que entre ella y Lester "han pasado cosas muy fuertes", los niños se merecen una familia unida:

"El principal motivo por el que nos hemos vuelto a juntar es por Río y Cala, al final los dos dependen de nosotros. Lester y yo hemos vivido cosas muy fuertes que no hemos compartido nunca y que seguramente no contaremos jamás, pero estamos siendo capaces de reponernos a ello y darle a esto una nueva oportunidad".

Lester reconoce que Patri "es el amor de su vida"

El canario no ha tenido reparos a la hora de reconocer que Patri Pérez ha sido y es el amor de su vida. Aunque en los últimos tiempos han sido frecuentes sus idas y venidas, lo cierto es que Lester ve en la madre de sus hijos a la persona con la que formar una familia:

"Patri ha sido y sigue siendo el amor de mi vida, nunca he querido a nadie como la quiero a ella. Con nadie he querido nunca formar una familia, a ella la quiero más de lo que he querido a nadie, por eso con ella es con quien he querido tener hijos, aunque a veces me den ganas de matarla".

¿Cómo ha reaccionado la madre de Patri a la noticia?

Una de las preguntas de los seguidores del canal que la pareja ha respondido es cómo se han tomado sus familiares la noticia de su reconciliación:

"Mi madre se alegra de que los dos estemos bien porque al final es lo que quieren los padres, que sus hijos estén bien. Creo que tanto mi madre como la de Lester se han alegrado porque las dos sufren con nuestros problemas". Lester también tiene algo que decir sobre los familiares y la manera en la que han recibido la noticia de su vuelta:

"Los padres sufren cuando los involucras en la relación, a los padres no hay que involucrarlos en la relación, no porque haya que esconder a la familia nada, si no porque luego ellos no pueden mantenerse al margen si saben ciertas cosas. Las cosas de una pareja tienen que quedarse en casa".