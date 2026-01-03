El presidente de EEUU habla de una incursión nocturna en la "fortaleza" de Maduro y confirma militares heridos en la operación

EEUU ataca Venezuela | Nicolás Maduro y su mujer, imputados por conspiración narcoterrorista y posesión de "armamento destructivo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que el Ejército de EEUU ha capturado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y a su mujer, la primera dama Cilia Flores, durante una operación militar ejecutada esta madrugada acompañada de una serie de bombardeos contra la capital del país, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha informado al país de que ahora mismo el Gobierno venezolano desconoce el paradero de Maduro y de la primera dama, y exigido inmediatamente al presidente Trump que presenta una "prueba de vida" que confirme, por lo menos, el bienestar del matrimonio.

"Una operación brillante", según Trump

"Nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolas Maduro y la primera dama, Cilia Flores. Exigimos al presidente Donald Trump prueba de vida inmediata del presidente Maduro y de la primera dama", ha proclamado Rodríguez.

Trump ha realizado el anuncio inicial en su plataforma Truth Social, donde ha indicado que Maduro y su mujer han sido "trasladados fuera del país" después de "un ataque a gran escala" en una operación efectuada junto a las agencias de la ley norteamericanas.

En comentarios al 'New York Times', Trump ha celebrado "una operación brillante" sobre la que dará más información en una rueda de prensa desde su residencia en Palm Beach (Florida) a las 17.00, hora peninsular española.

"Unos pocos heridos"

Poco después, en una breve declaración a la cadena Fox News, el presidente de EEUU ha informado de que la operación ha sido efectuada por efectivos de las fuerzas especiales de EEUU y que la operación acabó con "varios heridos" entre los operativos norteamericanos pero ninguna víctima mortal.

"Los militares me dijeron que no hay otro país en La Tierra capaz de realizar una maniobra así. Lo vi como si estuviera viendo un programa de televisión. Fue algo increíble", manifestó el mandatario a la cadena conservadora. Trump ha indicado que Maduro estaba "en una especie de fortaleza, con puertas de acero" pero "no hizo falta entrar en esa zona" de la residencia del presidente venezolano.

Mientras duraba la incursión, Estados Unidos desencadenó una serie de ataques aéreos contra Caracas y los estados de Aragua y La Guaira, en las inmediaciones de la capital venezolana en lo que el Gobierno venezolano, en una primera reacción, ha condenado como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos".

Los cargos a los que se enfrenta Nicolás Maduro

Maduro se encuentra ahora mismo "bajo arresto" y será sometido a juicio en suelo estadounidense por delito de narcotráfico y corrupción, según han confirmado las autoridades estadounidenses, tras la operación militar de esta madrugada ejecutada por el Ejército norteamericano en suelo venezolano.

La fiscal general de EEUU, Pam Bondi, ha recordado la imputación de la que fueron objeto Maduro y su esposa, Cilia Flores, por el Distrito Sur de Nueva York, en 2020. "Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos", ha indicado Bondi en su cuenta de X.

La fiscal ha anunciado que el matrimonio "se enfrentará pronto a la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses".

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha asegurado que la operación que ha desembocado en la captura del presidente venezolano ha entrado dentro de la legalidad porque el mandatario lleva años imputado por delito de "narcoterrorismo" y ha indicado en referencia al presidente venezolano que "uno no se escapa de la justicia solo por vivir en un palacio en Caracas".

Helicópteros sobre Caracas

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, ha confirmado al menos un ataque "disparados con helicópteros de combate" contra el complejo militar de Fuerte Tiuna. Medios locales hablan también de bombardeos contra el cuartel de La Carlota y el aeropuerto de Higuerote, la antena de señales de El Volcán y el Puerto de La Guaira. De momento no hay constancia de víctimas.

La "captura" de Maduro y los ataques de EEUU a Venezuela han terminado por desbordar la enorme tensión diplomática y militar reinante durante los últimos meses entre ambos países. Cabe recordar que Trump había ordenado el despliegue naval de buques de combate en las costas de Venezuela, incautado petroleros que partían de sus puertos y amenazado abiertamente con atacar territorio venezolano bajo el argumento de la lucha contra las drogas.