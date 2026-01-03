Jennifer Lara y Rubo Blanco han vivido una historia de amor y de saber soltar cuando ha sido necesario

La extronista de 'MyHyV' anuncia su ruptura con Rubo Blanco 5 meses después del nacimiento de su hijo

Compartir







MadridEl final del año terminó con una noticia difícil de encajar para Jennifer Lara y Rubo Blanco. La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' contaba que el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' había puesto fin a su relación y ella estaba destrozada. Una noticia muy dolorosa al emprender caminos separados cinco meses después del nacimiento de su hijo. ¿Cómo han llegado a esta situación? Analizamos en una cronología las distintas etapas de su relación.

Cuando el destino aún no tenía prisa

La primera vez que Jennifer Lara, extronista de 'MyHyV' y Rubo Blanco, extentador de 'LIDLT' coincidieron fue en un contexto profesional, dentro de un trabajo en el que ambos compartieron espacio, conversaciones y cierta complicidad natural en 2018. Sin embargo, aquel encuentro se dio en un momento vital muy distinto para los dos. Cada uno tenía su propia relación sentimental y sus emociones estaban enfocadas en otras direcciones. "Él tenía a su pareja y yo a la mía", asegura la influencer en su canal de mtmad.

Ese primer cruce de caminos quedó guardado como una anécdota más, una coincidencia sin consecuencias aparentes en un primer momento. Ambos tuvieron otras parejas, incluso el futbolista fue a 'LIDLT' como tentador y la influencer fue mamá por primera vez.

Canal de Whatsapp de Telecinco

El reencuentro en Navidad de 2023

El futbolista y la influencer se reencontraron 7 años después en una cena con amigos en la Navidad de 2023. Aquella noche, marcada por el ambiente cálido de las fechas navideñas, las risas compartidas y la nostalgia propia de fin de año, Jennifer y Rubo volvieron a verse desde un lugar completamente distinto.

Ambos habían cerrado etapas importantes en sus vidas y se encontraban en un momento de mayor madurez emocional. Desde el primer instante, algo fue diferente. Las conversaciones fluyeron con naturalidad, sin esfuerzo, como si el tiempo transcurrido entre un encuentro y otro no hubiera existido.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Hablaron de sus experiencias, de lo que habían aprendido, de los errores cometidos y de cómo la vida los había cambiado. A partir de ahí comenzaron a verse con más frecuencia, primero como amigos, luego con una cercanía cada vez más evidente.

Una boda secreta y un hijo en común

Jennifer Lara y Rubo, tardaron solo seis meses en jurarse amor eterno en una boda secreta de las conocen muy pocos detalles. Fue una ceremonia sencilla, cargada de emoción, donde lo importante no fue el escenario, sino el compromiso que asumieron el uno con el otro. La pareja compartió en sus redes sociales este día tan especial con una foto con la fecha del gran día, el 25 de julio de 2024, con emoticonos de alianza y corazones.

Poco después de la boda, la pareja anunció la llegada de su primer hijo en común, una noticia que llenó de ilusión tanto a ellos como a sus seguidores. Convertirse en padres supuso un antes y un después en sus vidas. El nacimiento de Asia, es el proyecto más importante que comparten desde hace cinco meses.

Una ruptura difícil de asimilar para Jennifer

Aunque parecía que vivían un amor de cuento de hadas, Rubo Blanco tomaba la decisión de finalizar la relación con la creadora de contenido. "Me dijo que había muchas cosas que le gustaban de mi", asegura en un vídeo en redes sociales rota por el dolor. "En el fondo necesitaba tener una explicación. Me costaba mucho creer que, sin entender el motivo, todo se fuera a la mierda", explicaba.

Sin ninguna duda, uno de los principales aspectos que más preocupaba a la creadora de contenido tras separarse de Rubo Blanco es el futuro de su pequeño.

Jennifer ha dejado claro que afronta esta nueva etapa desde el aprendizaje personal y el autocuidado, mientras que Rubo ha seguido centrado en su carrera y en su papel como padre. Ambos han priorizado el bienestar familiar.