Berto González 01 ENE 2026 - 11:00h.

Diez influencers afrontan 2026 con momentos clave en sus vidas, con cambios familiares, sentimentales y personales que harán que sigan siendo protagonistas durante todo el año

Los influencers llegan a 2026 con muchas historias por contar mientras atraviesan momentos clave de sus vidas. Cada vez interesa menos el personaje y más la persona, prevaleciendo la autenticidad y la forma en la que cada uno comparte sus cambios vitales, familiares y sentimentales. Por ello, desde Outdoor seleccionamos a diez influencers que, por todo lo que están viviendo y por lo que está por venir, seguirán dando mucho que hablar el próximo año.

Adara Molinero

Adara Molinero afronta 2026 en una de las etapas más estables de su vida. Alejada de los realities, ha centrado su vida en su entorno más cercano: su hijo Martín, su madre Elena Rodríguez, su hermano Aitor y la nueva etapa sentimental de su madre, que pasará por el altar próximamente. A nivel personal, su relación con el futbolista Vicente Romero avanza con discreción, complicidad y estabilidad. No la perderemos de vista porque ha sabido reinventarse, mostrando una versión más madura y familiar de ella misma la cual contaremos de primera mano.

Marta Peñate

La colaboradora de 'La isla de las tentaciones' sigue siendo uno de los perfiles más seguidos por su forma directa de contar su vida. En 2026, el foco seguirá puesto en su relación con Tony Spina, cada vez más consolidada, y en su proceso de fecundación in vitro. Tras su último aborto, el camino hacia la maternidad se ha vuelto especialmente duro, y Marta ha decidido compartirlo sin filtros. No perderle la pista será casi obligatorio porque su historia representa a muchas mujeres que viven procesos similares y encuentran en ella un espejo de la realidad que afrontan.

Isa Pantoja y Asraf Beno

Isa Pantoja y Asraf encaran 2026 como una familia consolidada. Tras su boda y el nacimiento de su hijo Cairo en junio, han iniciado una nueva vida juntos, centrada en la crianza de su bebé y en su hogar familiar. El interés en ellos estará en cómo evolucionan como padres primerizos de su primer hijo en común, y junto a Alberto Junior, el primer hijo que tuvo Isa con Alberto Isla, y sobre cómo equilibran su vida mediática con la familiar. Su naturalidad y la cercanía con la que están compartiendo esta nueva etapa hacen que sigan siendo uno de los dúos más seguidos.

Sofía Suescun y Kiko Jiménez

Sofía Suescun y Kiko Jiménez tienen varios frentes abiertos de cara a 2026. Por un lado, la construcción de su casa en la playa en La Manga del Mar Menor, un proyecto muy avanzado que genera expectación entre sus seguidores. Por otro lado, el conflicto no resuelto entre Sofía y su madre, Maite Galdeano, una polémica que afecta tanto a la influencer como a su madre y que ha supuesto un desgaste emocional en ambas. Seguiremos muy pendientes de ellos tanto en su nuevos proyectos llenos de ilusión como en sus polémicas familiares las cuales no dejan de protagonizar titulares.

Marieta Díaz y Suso Álvarez

La pareja ha anunciado su compromiso y su boda prevista para el verano de 2026. Tras demostrar que su relación está más que consolidada conviviendo juntos en casa de Suso Álvarez, el próximo año estará marcado por los preparativos del enlace y la construcción de un proyecto común. No perderemos de vista a Marieta y Suso, los detalles de su futuro y tampoco a la construcción de su nueva etapa vital como recién casados.

Marta Riumbau

Marta Riumbau seguirá siendo un perfil clave por su maternidad en solitario tras separarse de Diego Matamoros. Lleva más de un año criando a su hija Julieta y recientemente decidió no continuar con la fecundación in vitro tras perder el último embrión que tenía congelado. A sus 38 años, ha cerrado una etapa importante de su vida. Su proceso, contado con sinceridad y sensibilidad, hará que en 2026 sigamos muy pendientes de su evolución personal.

Estela Grande

Estela Grande está a punto de dar a luz a sus mellizos junto a su pareja, el futbolista Juan Iglesias. El nacimiento de los bebés marcará un antes y un después en sus vidas, centradas ahora en la maternidad y en el inicio de una nueva etapa familiar. No perderemos de vista a Estela porque su perfil entra en una etapa completamente distinta, como madre primeriza de sus mellizos.

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio

Violeta y Fabio continuarán siendo protagonistas por su día a día como padres de Gala y Gia. El gran interrogante de 2026 es si finalmente pasarán por el altar. La forma en la que crecen como pareja y como familia, compartiéndolo todo de manera muy abierta y natural, hará que sigamos muy atentos a cada paso que den.

Irene Rosales

Irene afronta una nueva etapa tras su separación de Kiko Rivera y el inicio de una relación con Guillermo, un empresario sevillano. En 2026, el interés estará en cómo evoluciona este romance y en cómo gestiona la estabilidad de sus hijas tras su separación con Kiko. Su perfil despierta interés por el cambio radical que ha dado su vida personal y cómo lo seguirá gestionando.

Anabel Pantoja

La sobrina de Isabel Pantoja seguirá en el foco por su relación con David Rodríguez y por su vida familiar junto a su hija Alma. La forma tan cercana, sincera y natural con la que muestra su maternidad y su día a día hace que sus seguidores estén siempre muy pendientes de ella. En 2026, su evolución personal y familiar seguirá siendo uno de los temas más comentados.

Estos diez influencers llegan a 2026 con historias abiertas, cambios importantes en sus vidas y puede que con giros inesperados. Por ello, Outdoor los sitúa como los nombres imprescindibles a los que no perder de vista el próximo año.