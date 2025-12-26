Natalia Sette 26 DIC 2025 - 10:57h.

La exconcursante de 'Supervivientes' habla sobre los síntomas de su hijo y qué hace para mejorarlos

Isa Pantoja, sorprendida por un inesperado cambio en su hijo Cairo

Compartir







Isa Pantoja ha pasado el 25 de diciembre de una forma bastante peculiar y es que su hijo Cairo está enfermo. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ comparte cuál ha sido su plan de Navidad por este motivo y desvela el remedio que está siguiendo para curar a su hijo en común con Asraf Beno.

Acostumbrada a compartir todo sobre su maternidad con sus seguidores, esto no iba a ser menos. Tras la íntima reflexión que hizo sobre su segundo hijo , la hija de Isabel Pantoja ha contado a través de sus redes sociales que Cairo vuelve a estar enfermo. Antes de acabar este año su pequeño ha caído de nuevo en un resfriado pero esta vez la exconcursante de ‘GH VIP’ está más preparada que nunca.

PUEDE INTERESARTE Isa Pantoja habla del problema que tiene desde que es madre de Cairo, su hijo en común con Asraf Beno

Como no es la primera vez que su hijo cae enfermo en sus seis meses de vida, la influencer sabe ya cómo calmar sus síntomas. “Cairo vuelve a tener mocos y tos y esto me funcionó muchísimo la otra vez”, explica a través de sus stories de Instagram. La frase viene acompañada de uma imagen de su bebé en el carrito, con la cara tapada, como siempre, para mantener su privacidad. "Paseito cerca del mar", escribe también.

La brisa marina y el buen tiempo parece ser el mejor remedio para el resfriado de su pequeño y qué mejor sitio que el Puerto de Santa María, donde Isa y Asraf comparten una bonita casa. La exconcursante de 'La casa Fuerte' ha vivido siempre en Cádiz, pero al Puerto como tal, se mudó hace alrededor de 7 años con su expareja y padre de su primer hijo, Alberto Isla. Sin embargo, le gustó tanto la zona para criar a su pequeño que cuando rehizo su vida con Asraf decidió permanecer allí.

PUEDE INTERESARTE La tradición que Isa Pantoja quiere inculcar a su hijo Cairo y que ha dejado sin palabras a sus seguidores

Lo menos que se esperaba Isa Pantoja es que vivir cerca del mar iba a mejorar los síntomas de resfriado de su hijo Cairo pero así ha sido. Es por ello que la familia Beno-Pantoja ha pasado el 25 de diciembre paseando frente al mar todos juntos. La influencer desea que su bebé se cure lo antes posible y poder seguir disfrutando de esta época tan dulce.