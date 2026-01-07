Este miércoles, el luchador ha sido citado en un Juzgado de Violencia Sobre la Mujer en Móstoles por su ruptura sentimental

El comunicado de Ilia Topuria en el que desmiente haber sido llamado a declarar por violencia de género

Ilia Topuria y su turbulento divorcio con Giorgina Uzcategui se han convertido en uno de los temas más comentados de la crónica social nacional e internacional en las últimas semanas. Su ruptura ha trascendido lo personal para afectar su carrera profesional e incluso llegar a un Juzgado de Violencia Sobre la Mujer en Móstoles, donde este miércoles el luchador ha sido citado tras haber sido denunciado por presuntos malos tratos por su exmujer.

Tal y como informó el propio Topuria, la citación está relacionada "con un asunto familiar y administrativo vinculado a un viaje fuera de España de mi hija, a la que llevo cuatro meses sin poder ver pese a haberlo intentado en numerosas ocasiones", desmintiendo así que hubiese sido citado por la denuncia de Uzcategui.

Lo que empezó con rumores de una ruptura ha escalado hasta convertirse en un auténtico culebrón mediático con versiones totalmente opuestas, denuncias y mensajes que han puesto al luchador de la UFC en el ojo del huracán.

Su separación y denuncias cruzadas

Todo comenzó a finales de 2025, cuando se especulaba que la relación entre el campeón mundial de peso ligero y pluma de la UFC y la influencer venezolana no se encontraba en su mejor momento.

Aunque la pareja no confirmó su ruptura hasta semanas después, las pistas en redes sociales lo dejaban claro: ambos dejaron de seguirse en Instagram y eliminaron fotos juntos, avivando los rumores de su distanciamiento.

A partir de ello, tanto los medios como los usuarios de plataformas como X -antes Twitter-, Instagram y TikTok no dejaron de hablar sobre su posible separación, que se materializó cuando Uzcategui presentó la solicitud de divorcio, la cual, según confirmó una fuente cercana a 'LOC', se llevaría gestionando desde hace meses con la más absoluta discreción.

El propio Topuria, sin dar nombres, emitió un comunicado en el que señalaba que en los últimos meses ha estado viviendo situaciones que "amenazan tu paz, tu familia y tu nombre" al ser intimidado con "difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo podría frenar "a cambio de dinero".

Su divorcio se intensificó tras sus denuncias: él denunció un intento de extorsión y ella habría presentado una denuncia por malos tratos. "Tras mi negativa a aceptar determinadas pretensiones económicas fuera de toda lógica, semanas después se presenta una denuncia por malos tratos, algo con lo que ya había sido amenazado y que está siendo analizado por la Justicia", subrayó el deportista.

Ante el revuelo mediático y las acusaciones, Topuria ha defendido que no ha ejercido violencia contra nadie y ha denunciado que algunas de las acusaciones en su contra surgen de presiones e intentos de extorsión ligados al proceso de separación.

En sus redes ha explicado que se enfrentó a "presiones" que incluyeron amenazas a cambio de dinero, algo que él mismo indicó que ha puesto a disposición de las autoridades judiciales con pruebas documentadas.

Por otra parte, la empresaria denunció ante la Policía Nacional que estaba sufriendo amenazas y acoso por redes sociales.

La joven manifestó en un comunicado que "en la actualidad existe un procedimiento judicial en curso que afecta de manera directa a una menor de edad" y declaró que el tema será tratado exclusivamente de forma "privada y familiar", motivo por el que optó "por no realizar manifestaciones públicas y por canalizar esta situación desde el máximo respeto al procedimiento y de las personas implicadas".

Su hija en común

Fue en julio de 2024 cuando nació la hija en común del exmatrimonio, llamada también Giorgina.

Su llegada se sumaba a otro hijo que Topuria ya tenía de una relación anterior, Hugo, haciendo de ella su segunda hija y la primera para la creadora de contenido.

Desde entonces, aunque mantuvieron cierta reserva sobre la crianza de la pequeña, no dudaron en compartir algunos momentos familiares, como su primer cumpleaños o sus primeros pasos, los cuales ya han sido prácticamente eliminados de sus redes.

El futuro de Topuria

Este proceso también ha afectado a la vida profesional del luchador, que ya anunció que no defenderá su título ni volverá al octágono en el primer trimestre de este año, alegando que está atravesando "un momento difícil" a nivel personal y que necesita tiempo para centrarse en su familia y en la resolución de estos asuntos legales.

Este parón ha modificado los planes en la UFC y ha generado intriga sobre su incierto futuro como 'El Matador'. Hasta ahora, no hay un final definitivo a la vista.

Lo cierto es que lleva sin competir desde el pasado mes de junio, y se espera que no lo haga hasta mayo o junio de este 2026. "Estoy más enfocado que nunca. En 2026 seguiré haciendo cosas aún más grandes. Lo mejor todavía está por escribirse", afirmó a principios de año, dejando claro que su intención es volver al ring por todo lo alto.