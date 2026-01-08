Denuncian la pérdida de dos participaciones del Sorteo del Niño premiadas con 15.000 euros en Vigo
Los denunciantes aseguran que las compraron a los estudiantes de O Porriño y ahora no las encuentran por ningún lado
Lotería del Niño 2026: ¿Cómo puedes reclamar tu premio si pierdes o te roban el décimo?
VigoDos vecinos de Vigo, que prefieren mantenerse en el anonimato, han denunciado la desaparición de dos participaciones de la Lotería del Niño, premiadas cada una de ellas con 15.000 euros.
Tal y como han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a Europa Press, los dos vecinos, que trabajan en la misma empresa, presentaron este pasado miércoles una denuncia ante la plaza 6 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Vigo, en funciones de guardia, desde donde se incoaron diligencias previas por infracción penal indeterminada y las envió a reparto por fecha indeterminada.
Tal y como adelantó Faro de Vigo, los dos perjudicados, compañeros de trabajo, habrían jugado cada uno participaciones por valor de cuatro euros, correspondientes al número 45.875, que fue premiado con el segundo premio de la Lotería del Niño, y que fue vendido casi íntegramente en O Porriño.
Compraron participaciones a los estudiantes de un instituto de O Porriño
Ambos compañeros adquirieron participaciones que fueron vendidas por un grupo de estudiantes del IES Ribeira do Louro. A través de la administración “El X de la Suerte” de Porriño, que les facilitó los billetes, los chavales vendieron participaciones entre amigos y vecinos para sufragar los gastos del viaje de fin de curso que planean para este año a Lanzarote. Unas papeletas que resultaron premiadas con 15.000 euros cada una, 13.600 después de impuestos, correspondientes al segundo premio.
En su denuncia presentada ante el juzgado vigués, ambos aportaron detalles y datos concretos sobre testigos que podrían corroborar donde cómo y a quien compraron las papeletas, luego premiadas. Unos boletos que por más que han buscado estos días, no han logrado localizar.
Por ello, decidieron como última esperanza, presentar la denuncia judicial por el extravío, para también impedir el posible cobro de alguien que las hubiera encontrado. Los afectados también habría comunicado la desaparición a la Loterías y Apuestas del Estado.
Si alguien intentara cobrar el premio podría ser investigado por apropiación indebida
En el hipotético caso de que alguien encontrara las participaciones y las intente cobrar, si los legítimos dueños logran acreditar posteriormente que ellos eran los verdaderos propietarios, quien lo cobró, puede ser investigado por un delito de apropiación indebida.
Por todo ello, es importante en caso de pérdida de un décimo o de participaciones, con en este caso, intentar conseguir todas las pruebas y testigos que puedan acreditar la adquisición de esos billetes.