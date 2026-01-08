Patricia Martínez 08 ENE 2026 - 14:01h.

Los denunciantes aseguran que las compraron a los estudiantes de O Porriño y ahora no las encuentran por ningún lado

Lotería del Niño 2026: ¿Cómo puedes reclamar tu premio si pierdes o te roban el décimo?

Compartir







VigoDos vecinos de Vigo, que prefieren mantenerse en el anonimato, han denunciado la desaparición de dos participaciones de la Lotería del Niño, premiadas cada una de ellas con 15.000 euros.

Tal y como han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a Europa Press, los dos vecinos, que trabajan en la misma empresa, presentaron este pasado miércoles una denuncia ante la plaza 6 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Vigo, en funciones de guardia, desde donde se incoaron diligencias previas por infracción penal indeterminada y las envió a reparto por fecha indeterminada.

PUEDE INTERESARTE Qué hacer el día después de ganar la lotería: pasos recomendados por asesores financieros

Tal y como adelantó Faro de Vigo, los dos perjudicados, compañeros de trabajo, habrían jugado cada uno participaciones por valor de cuatro euros, correspondientes al número 45.875, que fue premiado con el segundo premio de la Lotería del Niño, y que fue vendido casi íntegramente en O Porriño.

Compraron participaciones a los estudiantes de un instituto de O Porriño

Ambos compañeros adquirieron participaciones que fueron vendidas por un grupo de estudiantes del IES Ribeira do Louro. A través de la administración “El X de la Suerte” de Porriño, que les facilitó los billetes, los chavales vendieron participaciones entre amigos y vecinos para sufragar los gastos del viaje de fin de curso que planean para este año a Lanzarote. Unas papeletas que resultaron premiadas con 15.000 euros cada una, 13.600 después de impuestos, correspondientes al segundo premio.

PUEDE INTERESARTE En qué se gasta la mayoría de la gente los premios de la lotería

En su denuncia presentada ante el juzgado vigués, ambos aportaron detalles y datos concretos sobre testigos que podrían corroborar donde cómo y a quien compraron las papeletas, luego premiadas. Unos boletos que por más que han buscado estos días, no han logrado localizar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por ello, decidieron como última esperanza, presentar la denuncia judicial por el extravío, para también impedir el posible cobro de alguien que las hubiera encontrado. Los afectados también habría comunicado la desaparición a la Loterías y Apuestas del Estado.

Si alguien intentara cobrar el premio podría ser investigado por apropiación indebida

En el hipotético caso de que alguien encontrara las participaciones y las intente cobrar, si los legítimos dueños logran acreditar posteriormente que ellos eran los verdaderos propietarios, quien lo cobró, puede ser investigado por un delito de apropiación indebida.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Por todo ello, es importante en caso de pérdida de un décimo o de participaciones, con en este caso, intentar conseguir todas las pruebas y testigos que puedan acreditar la adquisición de esos billetes.