Rocío Amaro 08 ENE 2026

Auxiliadora Díaz, paciente oncológica de 38 años, se emocionó durante la Cabalgata de Reyes de Sevilla 2026 cuando Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, respondió a su mensaje en favor de la prevención del cáncer

SevillaLa Cabalgata de Reyes de Sevilla de 2026 ha dejado este año un momento que Auxiliadora Díaz, una mujer de 38 años, no olvidará jamás, o al menos eso dice. Mientras veía el cortejo acompañada de dos de sus hijos, aprovechó el momento en el que el rey Baltasar se acercó para pedirle aquello que no se puede quedar en una carta. Un mensaje en favor de la prevención del cáncer y de la Sanidad pública, una causa que a ella le ha marcado la vida.

Auxiliadora, que a los 25 años fue diagnosticada de cáncer de mama y tuvo que someterse a una doble mastectomía, vivió entonces la enfermedad con la incertidumbre de no saber si podría ser madre. "Me dijeron que no podía ser madre después de la quimio, y sin embargo, tengo tres niños", recuerda. Su experiencia con la enfermedad y la importancia de los cribados médicos la han convertido en una defensora de la prevención y la investigación, y fue por eso que quiso transmitir su mensaje a quien interpretaba a Baltasar, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.

La mujer asegura que, al acercarse, gritó con respeto: "Baltasar, cuida a las mujeres". No esperaba nada concreto, pero se sintió profundamente emocionada cuando Moreno le devolvió la mirada y respondió con un gesto afirmativo con las manos. "Gracias por mirarme, gracias por responder. Se me quedó el corazón", confiesa Auxiliadora, quien asegura que ese momento le hizo sentir reconocida como persona. "Te honra muchísimo que me mirases y que tuvieras este gesto conmigo, y lo explico para que lo sepan, porque creo que habla mucho de él", añadió.

Un mensaje cargado de sentido en el contexto más complicado para la Junta de Andalucía

Su mensaje, cargado de significado personal, llega en un contexto todavía sensible en Andalucía por la crisis de los cribados de cáncer de mama. Desde 2025, miles de mujeres se han visto afectadas por retrasos y fallos en los seguimientos de hallazgos radiológicos. La asociación Amama estima que alrededor de 4.000 mujeres se vieron perjudicadas, mientras que la Consejería de Salud, en octubre de 2025, elevó la cifra a 2.317, todas con hallazgos BI-RADS 3, considerados "probablemente benignos". Por toso esto, para Auxiliadora, cualquier gesto de humanidad cuenta en medio de una situación que todavía genera miedo y dolor entre las afectadas.

Durante el recorrido, mientras el himno de Andalucía sonaba en algunos balcones, y la magia de la ilusión inundaba las calles para los más pequeños, Auxiliadora aprovechó para recordar la importancia de la prevención: "Estoy aquí gracias a la prevención y a la sanidad pública. Soy pro prevención, soy pro investigación, porque sin ellas yo no estaría aquí". Sus palabras no pretenden ser un reproche, sino un recordatorio cargado de humanidad sobre cómo las decisiones políticas y la atención sanitaria impactan en la vida de las personas.

"No soy votante de su partido"

El gesto de Moreno, según explica Auxiliadora, no fue político sino humano. "No soy votante de su partido. Solo quiero pedir prevención, quiero que no ocurra más lo que haya podido pasar, porque lo desconozco, pero gracias por mirarme como persona. Por mirarme y responderme ayer en la cabalgata de Reyes de Sevilla", detalla. Para ella, ese instante constituye un reconocimiento vital, una mirada que valida su experiencia y la de miles de mujeres que siguen lidiando con las secuelas del cáncer y con la incertidumbre de los cribados retrasados.

Tras la Cabalgata, Moreno calificó su experiencia como "impresionante" y agradeció a Sevilla la acogida, destacando la alegría de los niños y niñas, pero para Auxiliadora la importancia estaba en un momento íntimo, en la atención y la respuesta a su mensaje, un gesto que para esta joven madre simboliza la empatía que puede marcar la diferencia en la vida de una persona que ha pasado por una enfermedad grave.

En su relato, Auxiliadora reconoce que, aunque nunca dejará de ser paciente oncológica, momentos como ese le dan fuerza para seguir reivindicando la prevención y la sanidad pública. Ella refleja como la mirada de otro ser humano puede ser un apoyo silencioso pero muy poderoso en la vida de alguien que ha sufrido y sigue enfrentándose a la enfermedad.