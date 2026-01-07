Laura Ceballo 07 ENE 2026 - 14:00h.

Edi Insua y Violeta Crespo desvelan la reacción de su familia a su compromiso: “Me petardearon”

Edi Insua y Violeta Crespo están viviendo su mejor momento como pareja. Los que fueran concursantes de 'Gran Hermano' se comprometieron antes de poner fin al 2025. El gallego protagonizó una pedida de mano de ensueño, y ella no dudó en darle el 'sí, quiero'.

Ahora, la pareja continúa contándonos su día a día en su canal exclusivo de mtmad, #Violedi. Y no solo eso. También nos han desvelado cómo fue la reacción de sus familias al compromiso y cuáles son sus planes de futuro. ¡Y tú ya puedes descubrir todos los detalles en Mediaset Infinity!

Lo que está claro es que este nuevo año 2026 viene cargado de novedades importantes para ellos. Pero, ¿cuentan con la posibilidad de participar nuevamente en algún reality? Edi y Violeta han respondido sin dudarlo ni un momento y... ¡Sorpresa! Sus respuestas no han coincidido.

Su reality soñado

Uno de ellos es partidario de no hacerlo. No cree que sea "el momento" y tan solo habría "una propuesta" que podría hacerle cambiar de opinión. En cambio, el otro asegura que podría entrar en sus planes perfectamente: "Yo no lo descarto". Y no solo eso. Ha desvelado cuál sería el reality de sus sueños: "A mí me encantaría ir a 'Supervivientes'. O 'Gran Hermano VIP', me encantaría, no lo voy a negar".

Y el motivo no es otro que la experiencia que vivió en 'Gran Hermano': "Para mí fue muy satisfactoria. Me ha quedado ese gustillo, y podría vivir así otra experiencia. Y eso también me ayudaría a crecer profesionalmente". Pero no consigue convencer a la otra parte, que se mantiene firme en su pensamiento: "Yo creo que no nos favorecería a ninguno de los dos".

