Violeta Crespo está muy emocionada tras anunciar que va a pasar por el altar con Edi Insua, de quien no puede estar más enamorada. Después de mostrar, al completo, la emocionante pedida de matrimonio que le ha hecho el gallego, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ se sincera sobre sus planes de convertirse en madre con él. Ahora que su relación está más consolidada que nunca y están dando pasos agigantados en su relación, llega el momento de saber si van a ampliar la familia. ¡Descubre la respuesta, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

A pesar de que, en los inicios de su noviazgo, la creadora de contenido tenía muy clara cuál era su posición respecto a ser madre y aseguraba que nunca se ha “visto como madre”, su pensamiento podría haber cambiado por completo. “Quiero mucho a Gael”, comienza explicando la influencer, dedicándole unas bonitas palabras al hijo de Edi Insua. La creadora de contenido y el gallego ya han tenido esta conversación en muchas ocasiones y han contado el punto en el que se encuentra esta decisión en la actualidad. “Siento tanto por él…”, asegura.

“Tu mente está cambiando bastante y te está haciendo ilusión”, asegura el gallego al sincerarse lo que han hablado en la intimidad. El gallego, que tiene un pequeño de una relación anterior, nunca ha escondido su pensamiento respecto a tener un hijo con la de Madrid. Tras asegurar que la creadora de contenido le ha roto todos los esquemas y que es el amor de su vida, desvela si tienen planeado tener un bebé este año, tras hincar la rodilla.

Edi Insua ha tomado la importante decisión de pedirle matrimonio a Violeta Crepo tras un año de relación. Aunque a muchas personas pueda parecerle un acto precipitado, la pareja lleva mucho tiempo hablando de dar este importante paso y comprometerse, al igual que la paternidad nunca ha sido un tema tabú entre ellos. El gallego, que ha admitido que al inicio de su romance tuvo algunas dudas, asegura que ha cambiado radicalmente su manera de pensar y no duda en declararse como nunca a la influencer con unas emotivas palabras: “Se ha ido deshaciendo la coraza”.

Violeta Crespo y Edi Insua están más enamorados que nunca y tras proclamar a los cuatro vientos que van a darse el ‘sí, quiero’ próximamente, los seguidores de los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ quieren saber si van a ampliar la familia. Más sinceros que nunca, los creadores de contenido explican en qué punto se encuentra este tema ente ellos y contestan a todas las dudas sobres su boda. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que han contado para ‘#Violedi’, disponible en Mediaset Infinity!