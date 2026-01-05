Lidia González 05 ENE 2026 - 16:02h.

La exconcursante de ‘Gran Hermano’ explica qué factor le causa su malestar

La lacrimógena reacción de Violeta Crespo a la pedida de mano de Edi Insua

Compartir







Violeta Crespo se sienta frente a las cámaras de mtmad para contarle algo muy importante a todos sus seguidores. Después de explicar el motivo por el que no lleva puesto el anillo de pedida de Edi Insua, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ actualiza su estado de salud tras sufrir fuertes dolores de cabeza. La creadora de contenido ha explicado todos los detalles sobre cómo se encuentra y se sincera por completo. ¡Descubre todo lo que ha contado para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha estado padeciendo fuertes dolores de cabeza desde hace unos meses, que le han llevado a tener que someterse a un TAC, una prueba médica para tratar de encontrar el origen. Tras todo lo que ha padecido, parece que la influencer tiene claro lo que está causando su malestar: “Está comprobadísimo”.

PUEDE INTERESARTE La pedida de mano de Edi Insua a Violeta Crespo, completa

Sin embargo, parece que la madrileña se encuentra algo mejor y está pudiendo afrontar de mejor manera estas fechas tan señaladas. “Parece que se ha relajado un poco la cosa”, asegura la creadora de contenido. Además, Violeta también ha querido remarcar un aspecto de su relación con el gallego que afecta indirectamente a esta dolencia.

Violeta Crespo desvela la reacción de su familia a su compromiso con Edi Insua

PUEDE INTERESARTE Las palabras con las que Edi Insua le ha pedido matrimonio a Violeta Crespo

A pesar de algunos reveses que está viviendo estos días, la creadora de contenido está en una auténtica burbuja de felicidad por el importante paso que ha decidido dar en su relación con el gallego. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ desvela la reacción que ha tenido su familia a su compromiso con Edi Insua. El gallego sorprendía a la madrileña hincando rodilla de manera inesperada y cuentan todos los detalles.

Violeta Crespo ha estado atravesando unos meses complicados respecto a su salud y ha aprovechado su capítulo de mtmad, en ‘#Violedi’, para aclara cómo se encuentra y tranquilizar a sus seguidores. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ habla sobre los síntomas que padece y también desvela el importante papel que Gael, el hijo de Edi Insua, va a tener en su boda. ¡No te pierdas todo lo que tiene que decir, en exclusiva, para Mediaset Infinity!