Lidia González 07 ENE 2026 - 13:07h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela a quién ha salido su hijo según su familia

Fiama Rodríguez y Marcello Falzerano muestran por primera vez la cara de su bebé

Fiama Rodríguez y su marido están en casa por fin después del complicado parto por el que ha pasado. La creadora de contenido no ha perdido ni un solo segundo y ha querido presumir de la cara de su pequeño, presentándolo, en exclusiva, en su canal de mtmad. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ responde a una de las preguntas más recurrentes en este momento y, junto a Marcello Falzerano, desvela a quién se parece más su hijo Thiago. ¡No te pierdas su respuesta en Mediaset Infinity!

Aunque la creadora de contenido ha presentado públicamente a su hijo recién nacido, también ha querido anunciar la decisión que ha tomado sobre la exposición de su pequeño en redes sociales. Después de aclarar este importante punto sobre la privacidad de Thiago, la creadora de contenido ha entrado en un debate con el futbolista para zanjar a quién de los dos se parece más: “Él dice que los ojos son míos, grandes”.

Aunque Marcello se mantiene en la creencia de que la similitud de su pequeño y su mujer, Fiama Rodríguez tiene una opinión muy diferente. Sin embargo, los padres del bebé no han sido los únicos en opinar sobre esto, sino que sus familiares también tienen muy clara la respuesta. “Según mi padre, es igual al hermano de Marcello”, asegura la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’.

Fiama Rodríguez se sincera sobre su posparto

Fiama Rodríguez está muy feliz por haber cumplido su gran sueño de convertirse en madre y está compartiendo todos los detalles sobre esta bonita experiencia. Pero la creadora de contenido no quiere hablar únicamente de toda la parte positiva de esta situación, sino que ha querido ser muy sincera sobre los aspectos más complicados, como el posparto que ha vivido. Mostrándose muy transparente, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se sincera sobre sus primeros días como madre.

Fiama Rodríguez y Marcello Falzerano se sientan juntos frente a las cámaras del canal de mtmad de la influencer, ‘Ya eras todo’, para presentar a su hijo a sus seguidores y mostrar su rostro. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido agradecer el apoyo de todas las personas que le han acompañado en este duro proceso y se sincera con ellos. Además, contentan a todas las preguntas y cuentan cómo han sido sus primeros días junto a su pequeño. ¡Descubre todo lo que tienen que decir, en exclusiva, para Mediaset Infinity!