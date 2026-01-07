Lidia González 07 ENE 2026 - 17:19h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ confiesa lo complicado que ha sido resolver si se iba a quedar en la casa en la que vivía con Rubo Blanco

Jennifer Lara desvela los términos de la custodia de su hijo con el futbolista tras su ruptura

Jennifer Lara está tratando de digerir el sorprendente cambio radical que ha dado su vida tras su inesperada ruptura con Rubo Blanco. Después de enterarse de que el futbolista se ha dado de baja en el Registro Civil a sus espaldas, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ cuenta quién se va a quedar en la casa que compartía con él. La creadora de contenido ha querido resolver todas las dudas de sus seguidores sobre su nueva situación y ha llegado el momento de explicar este tema. ¡Descubre todo lo que tiene que contar en Mediaset Infinity!

La influencer se ha sentado frente a las cámaras de su canal de mtmad, ‘Un nuevo amanecer’, para hablar claro sobre cómo se siente tras su separación. Sin poder evitar romperse al contar el complicado momento que atraviesa, la vallisoletana se sincera sobre todas las gestiones que ha tenido que hacer, como decidir dónde va a vivir a partir de ahora. Jennifer admite que este tema ha sido muy difícil de resolver que y le ha costado algún disgusto con la que fuera su pareja: “Tuvimos una discusión”.

La ruptura tan repentina ha tenido como consecuencia que los que fueran pareja hayan tenido que tomar muchas decisiones muy rápido. La influencer admite que la situación de la vivienda era un asunto que se “estaba complicando” y comparte uno de sus principales temores: “No tenía intención de pisar un juzgado ni de quedarme en la calle con dos hijos”. La creadora de contenido no quería volver a pasar por una situación tan difícil como con su anterior pareja y explica cuál ha sido la resolución de este conflicto.

Además de sincerarse sobre todos los conflictos abiertos que tenía con el padre de su hijo y explicar las decisiones que han tomado, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ desvela la conversación que tuvo con Rubo Blanco tras anunciar su separación. La creadora de contenido está muy dolida con todo lo que ha pasado con el futbolista y no ha dudado en decir todo lo que piensa, además de contar la reacción que tuvo el padre de su hijo a su comunicado sobre la ruptura.

Jennifer Lara vuelve a su canal de mtmad, ‘Un nuevo amanecer’, después de anunciar su sorprendente ruptura con Rubo Blanco. Después del primer impacto que tuvo por lo repentina que fue toda la situación, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ llega dispuesta a responder todas las dudas de sus seguidores al respecto. Por este motivo, además de explicar si va a permanecer en la casa que compartían, la creadora de contenido se pronuncia sobre el comunicado que ha hecho el hermano del futbolista. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en exclusiva!