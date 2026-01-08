Laura Ceballo 08 ENE 2026 - 15:00h.

La influencer ha confesado qué es lo que más le ha costado hasta el momento

El pasado mes de diciembre, Fiama Rodríguez vivió uno de los momentos más especiales de su vida. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y su pareja, Marcello Falzerano, se convirtieron en padres de su primer hijo en común. Un pequeño al que han llamado Thiago y con el que ya disfrutan en casa tras haber vivido un parto complicado que terminó en una dura cesárea.

Ahora, la creadora de contenido nos cuenta en exclusiva en su canal 'Ya eras todo' cómo está llevando la recuperación y el posparto tras la cesárea o si está sufriendo dolores por la cicatriz.

Lo cierto es que está completamente "alucinada" con su cuerpo y con cómo está recomponiéndose: "Se está recuperando en un momento, estoy flipando. La verdad es que todo acompaña", ha confesado. "Es otra cosa que agradecer a mi cuerpo. Enseguida pude levantarme en el hospital, estaba bien. Me dolía, sí, pero yo creo que es tanta la adrenalina que estoy sintiendo que es como que el dolor se anula".

Eso sí, han habido dos cosas que le han resultado especialmente difíciles en este periodo. A pesar de que se encuentra "fenomenal" y es capaz "de hacer de todo", e incluso ha dejado de tomar analgésicos, Fiama ha confesado qué ha sido lo peor a lo que se ha enfrentado hasta ahora.

Fiama Rodríguez: "La primera semana fue la peor"

A día de hoy, considera que lo peor ya lo pasó: "La primera semana fue la peor", ha asegurado. Acto seguido, nos ha contado en exclusiva cuáles han sido las dos situaciones que más complicadas le han resultado: "Eso creo que me costó un poco", ha compartido. Descubre dándole al PLAY cuáles han sido los momentos más duros para ella.