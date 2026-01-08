La reina Letizia se reencuentra con su excuñado, Jaime de Marichalar, en su primer acto en solitario del año

La soberana ha protagonizado la entrega de la XXIII edición de los Premios Internacionales de Periodismo de 'El Mundo'

La reina Letizia ha protagonizado este jueves 8 de enero un reencuentro inesperado y muy comentado con su excuñado Jaime de Marichalar durante la entrega de la XXIII edición de los Premios Internacionales de Periodismo de 'El Mundo', su primer acto oficial en solitario de este 2026 tras la tradición de la Pascua Militar.

La cita ha tenido lugar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, donde la esposa del rey Felipe ha presidido la ceremonia de los galardones que distinguen cada año a profesionales del periodismo que representan el "compromiso ético, la valentía y la defensa de la libertad de expresión", deslizan desde Casa Real.

En este contexto, ha llamado especialmente la atención la presencia de Jaime de Marichalar, exmarido de la infanta Elena y, por tanto, excuñado de la reina, quien también ha asistido al acto.

Aunque ambos han coincidido en el mismo espacio y tiempo, no ha trascendido si se ha producido un saludo o algún tipo de interacción personal entre ellos, y hasta el momento no se han difundido imágenes que confirmen un encuentro directo o un gesto concreto entre la reina y Marichalar durante el evento.

Este momento resulta especialmente significativo porque hacía muchos años que Letizia y el padre de Froilán y Victoria Federica no coincidían públicamente en un acto de este tipo. Su relación quedó en un segundo plano tras la separación y posterior divorcio de este último de la infanta Elena, formalizado en 2010, lo que llevó a Marichalar a salir de la familia real española desde entonces.

El hecho de que de Marichalar también haya estado presente en el acto ha sorprendido a propios y extraños, precisamente porque el excuñado de Letizia no forma parte de la vida institucional ni social de la familia real desde hace más de 15 años.

El acto que ha marcado el regreso en solitario de la reina este año

La entrega de los Premios Internacionales de Periodismo de 'El Mundo' marca así un hito importante en la agenda de Doña Letizia en 2026, ya que representa su primer compromiso oficial sin la presencia de Felipe VI tras la Pascua Militar, en la que tanto ella como la princesa Leonor acompañaron al monarca días antes.

La ceremonia de los premios este año ha destacado por su enfoque en valores de "libertad de prensa y ética profesional", con dos galardonados de gran relevancia internacional: Emma Tucker, primera mujer en dirigir de 'The Wall Street Journal', distinguida por su labor periodística, y Laurent Richard, fundador de 'Forbidden Stories', el consorcio de investigación transnacional que da continuidad a los trabajos de periodistas amenazados o asesinados.

Estos galardones se celebran en memoria de los reporteros Julio A. Parrado y Julio Fuentes y del columnista José Luis López de Lacalle, y reconocen a profesionales que han demostrado rigor, valentía y compromiso ético incluso en los entornos más difíciles.

La reina se ha reencontrado también con antiguos compañeros de profesión y el jurado ha estado presidido por Joaquín Manso, director del diario, y por otras figuras prominentes como Silvia Román, subdirectora de Internacional; Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores y analista del diario; y Carlos Franganillo, director de Informativos de Telecinco, entre otros.

También han acudido personalidades como Cayetano Martínez de Irujo y Javier Solana, y otras del ámbito político, como José Luis Martínez-Almeida, Albert Rivera y Alberto Núñez Feijóo, entre otros.