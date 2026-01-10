Antía Troncoso 10 ENE 2026 - 03:08h.

La actriz desvela en '¡De viernes!' cómo y cuándo se enteró de que Jeffrey Epstein es un delincuente sexual

Ana Obregón regresaba al plató de '¡De Viernes!' tras verse involucrada en una información internacional de gran impacto. Y es que el famoso periódico norteamericano, 'The New York Times', publicaba hace un mes un reportaje de investigación dedicado a Jeffrey Epstein en el que aparecía el nombre de la actriz, a la que se referían como la "conexión española" del magnate. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué relación tuvo con el financiero?

El diario estadounidense relataba en su artículo que Ana Obregón y Jeffrey Epstein se conocieron en 1982, año en que la actriz se encontraba en Nueva York estudiando en el Actor Studio. Aunque, 'The New York Times' no confirmó en ningún momento que llegaran a mantener una relación estable, si que hizo referencia a una posible "aventura", que comenzó con un primer encuentro en Manhattan en el que Epstein la recogía en un Rolls Royce.

Ahora, la propia Ana Obregón, que se refirió a Epstein como un "amigo íntimo" en sus memorias publicadas en 2012, contaba en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta toda la verdad sobre su vínculo con el empresario norteamericano y confesaba si realmente tuvo un 'affaire' con él en la década de los 80.

Ana Obregón, sobre su relación con Jeffrey Epstein: "Se portó conmigo increíble"

En primer lugar, la actriz recordaba que conoció a Jeffrey a través del dueño de una famosa tienda le dijo que le quería presentar al "soltero de oro" cuando estaba estudiando en Manhattan: "Era muy guapo, con sus ojos azules. Conmigo se portó como no te lo puedes imaginar". Asimismo, Ana hablaba sobre el incidente que tuvo y por el que terminó viviendo junto al empresario: "Se quemó mi apartamento, estaba sola en Nueva York y lo llamé. Se portó conmigo increíble"

"Estuve viviendo en su casa dos semanas y no pasó nada" Y es que Ana Obregón ha negado por activa y por pasiva que tuviese más que una amistad con Jeffrey Epstein: "No me lie porque estaba saliendo con Miguel Bosé. Habíamos roto, pero vino a verme (...) En el fondo las mujeres tenemos una intuición y no sé... había algo, era tanta generosidad".

Epstein llegó a conocer hasta a los padres de Ana Obregón en una de sus visitas a España: "Mis padres encantados tuvimos una cena y punto y pelota". Al ver que los colaboradores no se creían que entre ellos no hubiese pasado nada, la actriz aseguraba: "Te digo la verdad, a mi sexualmente no me atraía.

¿Cuándo se enteró Ana de que Epstein es un depredador sexual?

La actriz también explicaba cómo y cuándo descubrió la oscura realidad detrás de Jeffrey Epstein: "En el 2010 mi hijo se va a estudiar a Carolina del Norte y me voy a Miami, entonces estoy viendo un día una serie de un depredador sexual y de repente pone "vida de Jeffrey Epstein" y digo "¿Cómo? No me lo puedo creer". Llevaba sin saber de él 20-30 años. Entonces, casualidad de la vida, viene una persona que era de nuestra pandilla en Nueva York y le digo: "Dónde vive porque le quiero llamar para decirle que es un hijo de **** y que me da asco"".