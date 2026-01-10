Lidia González 10 ENE 2026 - 09:30h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se abre en canal para confesar lo que siente por su hijo

Fiama Rodríguez y Marcello Falzerano muestran por primera vez la cara de su bebé

Fiama Rodríguez está viviendo un cúmulo de emociones ahora que ha conseguido ser madre después del duro proceso al que se ha sometido. Tras explicar el gran miedo que tiene respecto a su papel como madre, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se rompe al dedicarle un mensaje a su hijo. Aunque la influencer no sabe si Thiago verá alguna vez estas palabras, ha querido decirle todo lo que siente. ¡No te pierdas este emotivo momento en Mediaset Infinity!

Ahora que ha llegado a su casa después del duro parto que ha pasado, la influencer y Marcello Falzerano responden a todas las preguntas de sus seguidores. Sin embargo, el momento más emocionante ha llegado cuando la creadora de contenido no ha podido evitar que su voz tiemble al dedicarle unas bonitas palabras a su pequeño: “Nos estás haciendo muy felices solo con estar”.

“Esperamos cumplir sus expectativas como papás y que sea muy feliz”, confiesa a la hora de decir los deseos que tiene para la vida de su pequeño Thiago. A penas con un hilo de voz y entrecortando sus palabras, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se abre en canal para confesar todo lo que siente por su hijo recién nacido, quien le ha cambiado la vida.

A pesar de estar viviendo uno de los momentos más felices de su vida y estar muy enamorada de Marcello Falzerano, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ no esconde que no todo es color de rosas. La creadora de contenido se ha sincerado sobre esta situación y explica cómo ha cambiado su relación con el futbolista tras el nacimiento de su hijo Thiago.

Fiama Rodríguez y Marcello Falzerano ya están en casa disfrutando de su pequeño y han querido compartir con sus seguidores un momento muy especial de su recién ampliada familia. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ presentan a su hijo Thiago y desvelan a quién de los dos se parece. Además, anuncia la decisión que ha tomado sobre la exposición de su hijo en redes sociales. ¡Descubre todo lo que han contado en, ‘Ya eras todo’, su capítulo de mtmad para Mediaset Infinity!