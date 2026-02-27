El campo mantiene su rechazo al acuerdo UE Mercosur que la industria ve como oportunidad

Las organizaciones agrarias españolas lamentan la activación del acuerdo comercial con el bloque de Mercosur

La UE cifra en casi 300.000 millones la pérdida por no aplicar el acuerdo con Mercosur desde 2021

Las organizaciones agrarias españolas lamentan, en términos generales, la activación del acuerdo comercial con el bloque de Mercosur, mientras que los principales sectores agroalimentarios afectados -vino, aceite, carnes y frutas- lo ven como una oportunidad, siempre que se garanticen la reciprocidad y el apoyo a los sectores sensibles.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este viernes la entrada en vigor provisional de la parte comercial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, tras completar su ratificación Argentina y Uruguay.

El propio ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reiterado en numerosas ocasiones que el acuerdo supone una "oportunidad" y no un "riesgo" puesto que abre para la UE un mercado de 700 millones de personas, el equivalente al 10 % de la población mundial, que representa además el 25 % del PIB global.

Visión negativa desde el campo

"Hoy se confirma una nueva tradición por parte de Europa al sector agroalimentario. Volvemos a ser moneda de cambio, pero hay que tener una breve esperanza porque esto es simplemente una ratificación eh temporal", ha señalado el responsable de Asaja en Bruselas, José María Castilla.

El responsable de Organización COAG, Andoni García, ha apuntado a que la Comisión Europea hace un "desprecio profundo al Parlamento Europeo y a la posición mayoritaria de los agricultores" europeos y constituye un "atropello democrático" que "se lleva por delante los intereses" de la agricultura.

Por su parte, el secretario general de UPA, Cristóbal Cano, no es tan pesimista y ha apuntado que "su entrada en vigor de forma provisional era un escenario más que previsible" pese a que se elevó al Tribunal de Justicia Europea, y ha agregado que "lo positivo es que se hace con las cláusulas de salvaguardia que se aprobaron hace escasos días", que "no son ni mucho menos papel mojado".

El coordinador estatal de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (UdU), Luis Cortés, ha lamentado la entrada en vigor "exprés" del acuerdo, "sin respetar ninguna legalidad", porque la Eurocámara no lo ha ratificado y por sus perjuicios "para los agricultores y para los consumidores"; su organización estudiará nuevas acciones contra el acuerdo.

Un momento "oportuno" para la industria

Fuentes de la Federación de la Industria de la Alimentación y Bebidas (FIAB) han señalado que "dado el inestable escenario internacional, el anuncio llega en un momento oportuno". Han añadido que este acuerdo "es importante para las exportaciones de la industria alimentaria española", tras insistir en "la importancia de proteger a los sectores más sensibles y garantizar los mismos estándares de calidad y seguridad sanitaria y medioambiental para los productos de Mercosur que lleguen a Europa".

El director de la patronal de envasadores de oliva Asoliva, Rafael Pico, ha recordado que su asociación, "que defiende el libre mercado", "celebra la aplicación" del pacto, ya que creemos que es favorable y conveniente" para el sector del aceite de oliva español. Ha lamentado, no obstante, que el acuerdo permite exportar aceites de oliva a la UE sin arancel desde el primer momento, mientras que los aranceles para exportar el aceite de europeo se realizará con una desescalada arancelaria a lo largo de 15 años.

Desde la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) mantienen su posición positiva frente a este acuerdo comercial. Y el director general de la Federación Española del Vino (FEV), José Luis Benítez ha señalado que están "totalmente a favor" del acuerdo, especialmente en un momento de caída de consumo con la apertura a medio y largo plazo de un mercado como Brasil, que "puede ser importante para nuestros vinos". Desde la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice), son partidarios de que esta aplicación provisional vaya acompañada de "mecanismos efectivos de seguimiento y salvaguardia que permitan evaluar su impacto real y corregir con mecanismos ágiles y de impacto posibles distorsiones" en el mercado.

La asociación ha recordado que para la industria cárnica española presenta "potenciales oportunidades" de apertura de mercados "a medio y largo plazo y de fortalecimiento de las relaciones comerciales pero, siempre que se asegure una competencia equilibrada basada en la reciprocidad normativa, sanitaria y medioambiental" El acuerdo puede suponer una "oportunidad" para algunos productos del sector hortofrutícola, ha confirmado el director de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), Ignacio Antequera, no obstante ha reiterado la necesidad de respetar las cláusulas de salvaguarda. La asociación de industrias de conservas y transformados de pescado Anfaco-Cytma ha valorado la aplicación provisional, porque "aporta previsibilidad y mejora el marco de acceso a materias primas", pero fuentes de esta patronal han señalado que es "imprescindible que se sustente en una plena seguridad jurídica", especialmente en un momento en el que el acuerdo es objeto de análisis por el Tribunal de Justicia.