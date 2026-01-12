Lidia González 12 ENE 2026 - 12:01h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ explica cómo se está recuperando de las complicaciones que sufrió al dar a luz a su hija

Patri Pérez defiende a Lester Duque y confiesa lo mucho que ha cambiado

Patri Pérez llega un mes después del complicado parto de su hija Cala para explicar en qué punto se encuentra, tanto físicamente como mentalmente, tras este duro proceso. Por ello, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ actualiza el estado del desgarro de segundo grado que sufrió en el parto. La creadora de contenido explica lo mucho que le preocupa esta situación y se sincera sobre cómo se encuentra en la actualidad. ¡Descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

La influencer siempre se ha mostrado muy transparente con todos los aspectos de su vida y su estado de salud tras dar a luz no iba a ser una excepción. Por este motivo, la catalana no solo ha mostrado su aspecto físico después de su parto, descubriendo su peso actual subiéndose a una báscula en directo, sino que también explica cómo se está recuperando de las complicaciones que ha sufrido. “Tuve un desgarro de segundo grado, me dolía muchísimo”, comienza explicando.

“Lo estoy pasando mal, estoy esperando a que se me recupere la herida”, se sincera la influencer. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa las consecuencias que esta situación está teniendo en algunos aspectos de su vida y cómo está lidiando con ello: “Cada vez, veo las estrellas”. Muy angustiada por esta situación, la creadora de contenido asegura que lo está “pasando mal”.

Patri Pérez no solo se ha abierto en canal para explicar el difícil momento que vive en la recuperación del desgarro que ha sufrido. Pero, además, se dirige a una farmacia para descubrir cuánto peso ha perdido tras un mes de dar a luz. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se enfrenta al espejo y muestra su tripa postparto. Además, la influencer se sincera sobre la recuperación física que está teniendo y desvela sus grandes preocupaciones al respecto.

Patri Pérez vuelve una semana más con un capítulo muy pedido por sus seguidores, quienes han alabado su rápida recuperación tras el parto. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre el momento actual que atraviesa y habla sobre cómo está lidiando con la crianza de sus dos hijos y el resto de las ocupaciones que tiene. Algo desbordada por la situación, la influencer se abre en canal, en exclusiva. ¡Descubre todo lo que ha contado para ‘Renaciendo’, su canal de mtmad en Mediaset Infinity!