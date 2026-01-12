Lidia González 12 ENE 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela cuánto peso ha perdido tras su parto

Patri Pérez defiende a Lester Duque y confiesa lo mucho que ha cambiado

Patri Pérez regresa después de un breve parón por vacaciones para hablar sobre un tema por el que sus seguidoras le han estado preguntando mucho. Después de dejar a todo el mundo sin palabras al anunciar que vuelve a estar junto a Lester Duque, protagonizando una sorprendente reconciliación, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra su tripa posparto y desvela cuánto pesa tras dar a luz a su hija Cala. La influencer se sitúa frente al espejo para enseñar su estado físico en este punto del posparto en el que se encuentra. ¡No te lo pierdas, en exclusiva, para su canal de mtmad, en Mediaset Infinity!

Tan solo un mes después del nacimiento de su bebé, la creadora de contenido se enfrenta a la báscula y descubre cuánto pesa actualmente. La catalana se sincera sobre la recuperación física que está teniendo tras dar a luz y resuelve todas las dudas sobre su posparto: “Tengo un poco de flacidez, pero creo que me he recuperado bastante rápido”. Además, explica las diferencias que ha notado respecto a su primer embarazo.

“El cuerpo tiene que volver a su sitio, es un proceso”, comienza explicando la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’. Aprovechando que vuelve a convivir con Lester Duque y que puede quedarse con los niños, la influencer acude a la farmacia para ver cuánto peso ha perdido desde su parto: “No me peso desde antes de dar a luz”. Después de mostrar cómo está su cuerpo en la actualidad, la creadora de contenido confiesa si el aspecto físico es algo que le preocupe especialmente.

Patri Pérez desvela lo que más le asusta de su recuperación del embarazo

Patri Pérez siempre se ha mostrado muy transparente a la hora de hablar de todos los temas de su vida y, al igual que hizo con el parto de su hijo Río, ha compartido su estado físico tras dar a luz. Además, siguiendo en esta línea, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se abre en canal para desvelar qué es lo que más le asusta de su recuperación del embarazo.

Patri Pérez se sienta frente a las cámaras de mtmad para hacer un capítulo muy personal en el que ha explicado cómo se siente, tanto físicamente como mentalmente, tras dar a luz a su hija Cala. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra el estado de su tripa y se sube a la báscula para descubrir cuánto peso ha perdido desde su parto. Además, se sincera sobre su relación con Río tras tener a su pequeña. ¡Dale al play y descubre cómo se siente, en exclusiva, para Mediaset Infinity!