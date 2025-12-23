Lidia González 23 DIC 2025 - 15:09h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se derrumba por completo al hablar de lo que ha pasado en su relación con el canario

El doloroso parto de Patri Pérez con un importante papel de Lester Duque

Patri Pérez ha sorprendido a todos sus seguidores al anunciar que se ha reconciliado con Lester Duque después del mal momento que ha atravesado su matrimonio. Sin poder evitar las lágrimas, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se rompe al sincerarse sobre su relación con Lester Duque. La creadora de contenido está sintiendo un cúmulo de emociones después del nacimiento de su hija y se ha sincerado frente a las cámaras. ¡Descubre todo lo que ha contado la influencer, en exclusiva, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha compartido todo lo que ha estado viviendo durante estos meses desde que decidiera separarse del canario. Desde que se enterase de que estaba esperando una hija en común con Lester, con quien se encontraba en un duro proceso de separación, la influencer ha sido una montaña rusa de emociones. Es por este motivo por el que se ha derrumbado por completo al echar la vista atrás a todo lo que ha pasado en este tiempo: “Hemos vivido cosas muy fuertes”.

“No quiero emocionarme”, deja claro la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ al comenzar su relato; sin embargo, la creadora de contenido ha recordado todas las cosas que ha pasado en su relación y las comparte con su pareja y con la audiencia. La influencer se abre en canal por completo y hace una profunda confesión sobre lo que ha ocurrido entre ellos: “Es el motivo principal”.

Patri Pérez y Lester Duque cuentan los detalles de su reconciliación

Después de todas las preguntas que le han hecho sus seguidores, Patri Pérez y Lester Duque han desvelado todos los detalles de su reconciliación. “No hemos querido contar nada”, comenzaban revelando antes de dar todas las explicaciones. Por este motivo, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ confiesan cómo se sienten después de comunicar que están juntos.

Patri Pérez y Lester Duque se sientan frente a las cámaras de mtmad para admitir todo lo que han vivido durante el último periodo de su relación, en el que decidieron tomar caminos separados. Ahora que los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ han vuelto, los creadores de contenido desvelan todos los detalles de su acercamiento y se sinceran sobre su convivencia junto a sus dos hijos. ¡No te pierdas todo lo que han contado, en exclusiva en su canal de mtmad, para Mediaset Infinity!