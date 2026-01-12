Lidia González 12 ENE 2026 - 15:21h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre sus miedos por tener relaciones íntimas tras la cuarentena

Patri Pérez ha sincerado completamente sobre un tema que le preocupa mucho relacionado con el regreso a su vida normal tras dar a luz a su hija Cala. Después de anunciar que vuelve a estar con Lester Duque, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, muy agobiada, habla de la recuperación de su vida sexual tras el parto. La influencer no ha tenido ningún problema a la hora de ser muy clara sobre lo que piensa al respecto y lo comparte, en exclusiva, para su canal de mtmad. ¡No te pierdas cómo se siente la catalana, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido se ha abierto en canal para explicar cómo está afrontando volver a tener relaciones íntimas, ahora que vuelve a convivir con Lester Duque. Cada vez, queda menos tiempo para pasar la cuarentena y, teniendo en cuenta el desgarro que ha sufrido en el parto, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ tiene muy claro cómo se siente: “Estoy acojonada”.

“Estoy peor que una persona que no ha tenido relaciones en su vida”, asegura al hablar de los grandes miedos que tiene cuando llegue el gran momento. La influencer es consciente de todas las dificultades que pueden surgir y habla de la “odisea terrible” que se puede generar en esa situación. Muy sincera, la creadora de contenido comparte cómo se siente con sus seguidores.

Ahora que está volviendo a plantearse tener relaciones íntimas después de dar a luz, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha tenido que tomar otra importante decisión al respecto. La influencer tiene muy claro que no quiere volver a tener hijos, como ha asegurado anteriormente, y desvela el método anticonceptivo que va a utilizar. Además, explica todos los detalles que se encuentran tras esta determinación y las pautas que tiene que seguir.

Patri Pérez se sienta frente a las cámaras de mtmad para sincerarse sobre el punto en el que se encuentra tras dar a luz a su hija Cala. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra su estado físico y desvela cuánto peso ha perdido. Además, la creadora de contenido habla de la culpabilidad que siente respecto a su pequeña y explica todos los motivos. ¡Dale al play y descubre todo lo que tiene que contar para ‘Renaciendo’, su canal de mtmad en Mediaset Infinity!