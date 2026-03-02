Alberto Rosa 02 MAR 2026 - 20:04h.

Jim Carrey reapareció el pasado jueves 26 de febrero en la gala de los Premios César de Francia, desatando toda una ola de especulaciones y teorías conspirativas en plataformas digitales. Carrey recibió un César Honorífico en homenaje a su trayectoria en una gala que se celebró en el histórico teatro L’Olympia.

El protagonista de ‘El show de Truman’ subió al escenario para aceptar el César Honorífico y sorprendió al público con un discurso íntegramente en francés. “¿Cómo estuvo mi francés? Casi mediocre, ¿verdad?”, bromeó al inicio, antes de recordar sus raíces familiares en Francia.

En cuanto circularon por redes las imágenes del evento, no tardaron en llegar las especulaciones sobre si realmente era él. “Ya no parece Jim Carrey” o “no se le puede reconocer” son algunos de los comentarios.

Circularon especulaciones sobre si se trataba de un doble o un clon debido a un cambio percibido, no solo en la apariencia, sino también en el comportamiento de Jim. Incluso el maquillador Alexis Stone se atributó el mérito de imitar al conocido actor en una publicación de Instagram. “Alexis Stone como Jim Carrey en París” junto con una foto de una máscara de látex y dientes postizos.

Ahora, la publicista del actor, Marleah Leslie, ha querido aclarar las especulaciones. “Jim Carrey asistió a los Premios César, donde aceptó su Premio César Honorario”, tal y como recoge ‘TMZ’. Ella misma le acompañó, así como su amigo Michel Gondry.

También se ha pronunciado sobre el tema uno de los directivos de la gala. “La visita de Jim Carrey estaba planeada desde este verano. Desde el principio se sintió profundamente emocionado por la invitación de la Academia”, señaló Gregory Caulier, delegado general de los Premios César de Francia a ‘Variety’. Refiriéndose a la apariencia física de Carrey, Caulier dijo: “Para mí, no es un problema. Solo recuerden su generosidad, su amabilidad, su benevolencia, su elegancia”.

El propio Jim Carrey ha sido preguntado a la salida de un hotel por su aparición. En el vídeo el actor se mantiene en silencio y sonriente mientras firma autógrafos a los fans que le esperan, ignorando la pregunta.

Carrey apareció en la ceremonia junto a su hija Jane , de 38 años; su hijo adolescente, Jackson; y su "compañera" Min Ah, a quienes mencionó en su discurso durante el evento. "Gracias a mi maravillosa familia, a mi hija Jane y a mi nieto Jackson. Los amo ahora y para siempre. Gracias a mi sublime compañera, Min Ah", dijo en francés