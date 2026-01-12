Lidia González 12 ENE 2026 - 17:06h.

Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ se abre en canal para explicar cómo se encuentra tras la delicada situación que ha vivido

Violeta Crespo desvela cómo va a ser el peinado para su boda con Edi Insua

Compartir







Violeta Crespo está viviendo un gran momento sentimental, ya que acaba de comprometerse con su novio, Edi Insua, un importante paso en su relación que va a terminar de consolidarla. Sin embargo, esta Navidad ha pasado un difícil episodio que ha querido compartir con sus seguidores. Después de contar los primeros detalles de su boda, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ se sincera sobre el complicado momento familiar que ha atravesado. Todavía con el susto en el cuerpo, la influencer se abre en canal. ¡Descubre todo lo que ha contado para Mediaset Infinity!

Directamente desde Amsterdam, en un viaje muy especial con el gallego, la creadora de contenido ha explicado el motivo por el que esta escapada ha sido tan importante para ella. “Mis últimas semanas han sido muy complicadas con lo de mi abuela”, comienza explicando la madrileña. Todavía afectada con la situación tan delicada que ha vivido, explica cómo se siente.

PUEDE INTERESARTE Violeta Crespo y Edi Insua hablan de la impactante lista de invitados para su boda

La pareja siempre ha dejado claro que viajar es uno de sus pasatiempos favoritos, hasta el punto de tener decidido el destino de su luna de miel con tanta antelación, y por ello, ha sido la mejor manera de comenzar el año tras los últimos acontecimientos. “Hemos conectado mucho y era necesario”, se sincera la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’.

Capítulo completo: Edi Insua, el apoyo incondicional de Violeta Crespo en este complicado momento

PUEDE INTERESARTE Violeta Crespo y Edi Insua revelan la fecha en la que quieren casarse

Aunque la abuela de Violeta Crespo ya se encuentra en casa, como ella misma ha afirmado, la situación familiar de la influencer sigue siendo muy delicada. Por este motivo, la madrileña ha estado muy respaldada por Edi Insua, quien se ha convertido en su apoyo incondicional en este complicado momento. El gallego asegura que estas semanas han sido muy difíciles y recalca lo necesaria que ha sido esta escapada para sobrellevar esta situación.

Violeta Crespo regresa, una semana más, a su canal de mtmad para contar todos los detalles sobre su boda: desde el peinado que quiere llevar hasta el baile de novios que va a hacer con Edi Insua. Sin embargo, también ha querido sincerarse con sus seguidores sobre el delicado momento que ha vivido. Después de haber recibido el respaldo a través de sus redes sociales, la influencer se abre en canal para explicar el momento personal que atraviesa. ¡Descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, en Mediaset Infinity!