Lidia González 09 ENE 2026 - 15:51h.

Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ explican el motivo por el que esta fecha es tan señalada para ellos

El papel que Gael, hijo de Edi Insua, tendrá en su boda con Violeta

Violeta Crespo y Edi Insua han comenzado a preparar todo lo relacionado con su enlace y han empezado a dar algunas pinceladas a sus seguidores. Después de desvelar el destino de su viaje de luna de miel, los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ revelan la fecha en la que quieren casarse y su importante significado. Aunque la pareja no tiene nada apalabrado todavía, tienen muy claro un día muy especial que sería una auténtica señal para ellos. ¡No te pierdas de qué se trata, en Mediaset Infinity!

Los creadores de contenido se sientan frente a las cámaras para confesar los primeros detalles de su boda, aunque todavía tienen muchas cosas que planear. A pesar de que muchas personas les han dicho que ya van tarde para casarse en el 2026, la pareja lo tiene claro y ya tienen muchos aspectos en mente. La pareja ha pensado mucho en qué momento quieren darse el ‘sí, quiero’ y ha explicado el motivo por el que esta fecha es tan señalada.

Además de hablar sobre el día concreto en el que querrían celebrar su enlace, los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ han confesado los meses en los que podrían realizarlo de no ser posible su fecha deseada y los deseos que tienen para ello: “Queremos que haya buen tiempo”.

Si hay uno de los dos en la pareja que tiene las ideas muy claras sobre las cosas que quieren que ocurran durante su enlace es Violeta Crespo. Mientras que Edi Insua ha confesado que los temas de la planificación le “dan pereza”, la madrileña está muy emocionada con todo lo que tiene que ver con los preparativos. Por este motivo, la influencer tiene muy pensado cómo va a acudir al enlace y desvela detalles del estilismo para su boda, como el peinado que llevará.

Violeta Crespo y Edi Insua tienen muy claro que quieren casarse en el 2026, aunque son conscientes de todo el trabajo que les queda por delante y de que es complicado que consigan hacerlo. Pero los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ no solo tienen claro el año, sino que tienen la fecha más que pensada, una muy especial para ellos. Los creadores de contenido explican por qué es tan importante este día y desvelan todos los detalles sobre los primeros preparativos de su enlace. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!