Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ consiguen llegar a un acuerdo sobre el lugar al que van a viajar tras su boda

El motivo por el Violeta Crespo que no lleva puesto el anillo de pedida de Edi Insua

Violeta Crespo y Edi Insua están comenzando a pensar todos los preparativos para su boda y se han dado cuenta de todo lo que les queda por delante. Después de que compartieran todos los detalles de su boda, los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ desvelan el destino de su viaje de luna de miel. La pareja tiene muy claro que no pueden pasar por el altar sin celebrarlo después por todo lo alto en una escapada muy especial. ¡Descubre de qué se trata en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido a adelantado algunos de los aspectos de su enlace, como el peinado que va a llevar en la celebración; sin embargo, otro de los detalles claves en una boda es el destino al que irá la pareja una vez se convierta en marido y mujer. La madrileña tiene muy claro cuál va a ser y dónde quiere ir con su marido y no ha dudado en compartir dónde va a ser su luna de miel con él.

Por su parte, Edi Insua no ha dudado en reaccionar a las palabras de la madrileña y ha dado su sincera opinión. Aunque, en un principio, los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ no estaban de acuerdo sobre el lugar al que iban a viajar, han conseguido llegar a una conclusión y poner solución a esta disparidad entre ellos.

Violeta Crespo y Edi Insua ya tienen una de las cosas más importantes de cara a la celebración de su enlace. Aunque todavía les quedan muchos preparativos que hacer por delante, los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ ya tienen muy clara su lista de invitados y se sinceran al respecto. La pareja explica si van a invitar a algunas personas por compromiso o si se tratará de una boda íntima.

Violeta Crespo y Edi Insua están muy felices y con muchas ganas de vivir uno de los días más importantes de su vida. Los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ se sientan frente a las cámaras de mtmad de su canal, ‘#Violedi’, para contarlo todo, en exclusiva. Muy emocionada, la pareja desvela quiénes van a ser los padrinos o la impactante actividad que quieren incluir en su boda. ¡No te pierdas todo lo que han contado, en primicia, para Mediaset Infinity!