Lidia González 08 ENE 2026 - 13:46h.

La exconcursante de ‘Gran Hermano’ cuenta cómo se va a peinar para la boda y si va a añadir algún accesorio

El importante papel que Gael, hijo de Edi Insua, tendrá en su boda con Violeta

Violeta Crespo lleva esperando mucho tiempo a darse el ‘sí, quiero’ con Edi Insua y después de que el gallego le hiciera una pedida de mano muy especial, este sueño está a punto de materializarse. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ desvela cómo va a ser el peinado de su boda. La creadora de contenido tiene algunos detalles muy claros sobre su enlace y, entre ellos, el aspecto que va a tener. ¡Descubre todo lo que ha contado en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido siempre ha llevado el romanticismo por bandera y no puede estar más emocionada tras ver al gallego hincando rodilla. A pesar de que están comenzando a planificar cómo va a ser esta celebración, la influencer ya tiene en su cabeza una clara imagen de cómo va a ser. A diferencia de lo que le ocurre a su pareja, a quien le da “mucha pereza” todo lo relacionado con la preparación, la madrileña está encantada con todo el proceso que le queda por delante: “Me encanta mandar”.

“Yo ya sé cómo voy a ir” comienza anunciando la que fuera participante de ‘Gran Hermano’. La influencer ya ha decidido qué tipo de vestido va a llevar y qué estilo de peinado se hará para pasar por el altar. Además, desvela si va a añadir algún tipo de accesorio a su ‘look’ y explica algunas pinceladas al respecto.

Capítulo completo: Violeta Crespo recuerda cómo ha vivido la pedida de Edi Insua

Violeta Crespo todavía no se puede creer lo que ha vivido hace unas semanas. La creadora de contenido fue sorprendida por su pareja de una manera muy romántica, acabando con una propuesta de matrimonio. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ recuerda cómo ha vivido la pedida de Edi Insua y le dedica unas emotivas palabras: “Hubiera sido tal cual yo lo hubiera hecho”.

Violeta Crespo y Edi Insua tienen la intención de darse el ‘sí, quiero’ en el 2026, aunque son conscientes de que todavía tienen muchas cosas que planear. Por este motivo, los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’, han comenzado los preparativos y desvelan algunos aspectos clave de su enlace como los invitados que van a acudir, cuál va a ser el baile de novios o quiénes van a ser los padrinos o la fecha que quieren reservar. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que tienen que contar de su esperada celebración, en Mediaset Infinity!