Marieta actualiza su estado de salud y desvela que se ha pasado “toda la noche vomitando”

Natalia Sette 23 DIC 2025 - 17:38h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre cómo se encuentra su salud y habla de su última problema

Marieta habla del dineral que cuesta su boda con Suso Álvarez

Compartir







Hace varias semanas que Marieta no se encuentra bien y ha estado realizándose numerosas pruebas. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla claro sobre su estado de salud y desvela que se ha pasado “toda la noche vomitando”, justo antes de la celebración de Nochebuena.

Acostumbrada a compartir toda su vida con sus seguidores, la futura mujer de Suso Álvarez se ha sincerado sobre cómo se encuentra de salud actualmente. Hace unos días, la influencer de Elche ya contó que había descubierto por fin el problema que tenía y que debía ser intervenida cuanto antes. Con vergüenza, Marieta aseguraba tener “una fístula en el culo” que llevaba dándole molestias desde verano.

PUEDE INTERESARTE Marieta da detalles de su luna de miel con Suso Álvarez

A esto se le ha sumado un nuevo inconveniente en su salud. La exconcursante de ‘Supervivientes’ se ha puesto de nuevo enferma a pocos días de celebrar junto a su familia la Nochebuena. “Esta semana me he vuelto a poner mala pero del virus del estómago”, ha compartido con sinceridad. A Marieta se le nota la frustración en sus palabras, pues no esperaba caer de nuevo enferma, y mucho menos en estas fechas.

“Llevo toda la noche vomitando, malísima”, asegura desesperada. La ganadora de ‘GH DÚO 3’ lleva una temporada saliendo de una enfermedad para meterse en otra y esto ha sido ya el colmo. “Me viene tan mal ponerme mala para Nochebuena”, explica visiblemente molesta. Con intención de curarse lo antes posible, la de Elche ha preferido bajar el ritmo y quedarse en casa lo más tranquila posible. “Voy a tomarme el día de relax en casa”, admitía poniendo todo su empeño por mejorar.

Sin embargo, parece que esto no ha sido suficiente, pues a pesar de estar "de relax" la influencer sigue muy mala. "Sigo con gastrointeritis, mi oportunismo siempre de la mano", ha puesto en sus stories. Además, la alicantina ha recalcado el hecho de la terrible flecha en la que se ha puesto mala y lo molesta que está por ello. "Con mil cosas que hacer estos días y no puedo salir de casa", admite cabreada. La exparticipante de 'La isla de de las tentaciones' comparte también una conversación que ha tenido con su sobrina en la que le dice que tiene "mucha rabia encima" y que estas navidades es "el caganer".

Canal de Whatsapp de Telecinco

A lo largo de todas estas semanas, la creadora de contenido ha compartido todas las pruebas que se ha hecho, más allá de descubrir la fístula. Hace unos días se hizo varias analíticas donde le salió el cortisol alto. Además, sin reparo alguno, Marieta admitió que debía someterse a una gastroscopia pero que le daba “mal rollo” y prefirió hacerse otras pruebas y seguir por otras vías.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Ahora, con todas las celebraciones navideñas a la vuelta de la esquina, la expareja de Alex Girona desea recuperarse lo antes posible para poder disfrutar de los festejos junto a Suso Álvarez y todos sus seres queridos. Como siempre, cuando vaya teniendo las respuestas a todas las pruebas que se ha hecho las compartirá con toda su comunidad, agradecida con ella porque sea siempre cercana y transparente.